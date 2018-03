Pfaff gibt Einblick in Fahndungsarbeit

Sicherheit ist ein Thema in der Frauen-Union, das intensiv diskutiert wird. Dazu gehört auch die Arbeitsweise der Polizei. Nach den vielen Zeitungsberichten über Aufgriffe von Drogendelikten, Asylmissbrauch mit Sozialleistungsbetrug war natürlich das Interesse an der Arbeit der Fahndungspolizei mit ihrer Schleierfahndung groß.

Deshalb hat die FU-Kreisvorsitzende Daniele Kraft Polizeioberrat Alexander Pfaff, ein exzellenter Kenner der polizeilichen Tätigkeit schon in der Zeit der Grenzpolizei, der auch Dienststellenleiter der Polizei in Lindenberg war und nun Dienstellenleiter der PI Fahndung ist, eingeladen, den FU-Damen und weiteren Interessierten, einen Einblick in die Arbeit der Schleierfahnder zu geben. Dass dieser Vortrag über die Arbeit der Fahnder von großem Interesse war, zeigte, dass sich der CSU-Landtagsabgeordneter Eric Beißwenger schon im Vorfeld der Veranstaltung zu einem Meinungs- und Informationsaustausch über die Arbeit der Fahndungspolizei mit POR Alex Pfaff getroffen hat. Auch CSU-Listenkandidatin Hannelore Windhaber hatte die Einladung der FU angenommen.

Paff erklärte zu Beginn die Historie der PI-Fahndung. Nachdem die Grenzpolizei, aufgebaut in der Nachkriegszeit nach dem Vorbild der Texasranger - eine einmalige Polizeistrukur die es nur in Bayern gab – wurde diese erfolgreiche Grenzpolizei nach dem Schengenabkommen aufgelöst. Es wurde eine Polizeistruktur gefunden, die das know-how der Grenzpolizei mit einbinden konnte:die Schleierfahndung. Diese Schleierfahndung wurde eine „Erfolgsstory“ wie der damalige Innenminister Günther Becksteinbetonte und Schleierfahnder sind heute in vielen Bundesländer tätig. Beckstein war die Sicherheit nicht am Schlagbaum, sondern im Innern wichtig. Seitdem gibt es die 30 km-Sicherheitszone, entlang der Grenze in der verdachtsunabhängig von den Fahndern kontrolliert werden darf. Das gilt auch für übergeordnete Straßen und der Schiene.

Diese Kontrollen wurden im Polizeiaufgabengesetz verankert. Der Bereich der Polizeiinspektion Fahndung Lindau umfasst den gesamten Dienstbereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West. Der Lindauer Dienststelle ist eine Polizeistation Fahndung in Pfronten nachgeordnet.