Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus Lindau

Müll von insgesamt 120 Litern hat die örtliche Gruppe der Pfadfinderinnen und Pfadfinder (BdP) in einem Waldstück zwischen Wasserburg und Hege gesammelt und anschließend beim Wertstoffhof in Lindau fachgerecht entsorgt (Bild rechts oben).

Die anderen drei Bilder sind vom Bundeslager des BdP an welchem einige ältere Pfadfinder der Lindauer Gruppe zu Beginn der Sommerferien teilgenommen haben. Mit über 5000 nationalen und internationalen Pfadfinderinnen und Pfadfindern war es ein großes Erlebnis, über elf Tage am Lager in Königsdorf bei Bad Tölz teilzunehmen und mitzuwirken. Ein solch großes Lager findet traditionell alle vier Jahre statt, das diesjährige war das 12. Bundeslager des BdP.

Wer Lust hat, bei den Lindauer Pfadfinderinnen und Pfadfinder mitzumachen, wer Spaß an gemeinschaftlichen Aktivitäten wie Gruppenstunden, Ausflügen und Lagern hat, kann sich unter den nachfolgenden Links informieren und gegebenenfalls mit der Lindauer Gruppe in Kontakt treten (www.pfadfinder-lindau.de) (www.pfadfinden.de).