Petra’s Haarstudio erhält Auszeichnung

Der Friseursalon „Petra’s Haarstudio“ in Lindau ist mit dem Umwelt- und Klimapakt Bayern ausgezeichnet worden. Im Vorstand der Friseurinnung Lindau setze sich Petra Zander laut Pressemitteilung ehrenamtlich für die Interessen ihrer Branchenkollegen ein und auch im Bereich des Umweltschutzes ist die Lindauer Obermeisterin sehr aktiv.

Mit dem Einsatz wassersparender Anlagentechnik, der Erarbeitung eines betrieblichen Abfallvermeidungskonzeptes, dem vollständigen Verzicht auf Plastiktüten, der Nutzung von Tageslicht sowie Zeit- und Dämmerungsschaltern für die Beleuchtung sowie weiteren Maßnahmen trage ihr Salon zum Klima- und Umweltschutz bei.

„Der Nachhaltigkeitsgedanke wird im Friseursalon von Petra Zander in vielerlei Hinsicht auf kreative Art und Weise umgesetzt. Ich freue mich sehr, sie für ihr umfassendes nachhaltiges Engagement in ihrem Friseursalon „Petra’s Haarstudio“ mit der Urkunde des Umwelt- und Klimapakts Bayern auszeichnen zu dürfen“, so Landrat Elmar Stegmann.

Der Umwelt- und Klimapakt Bayern ist Impulsgeber für neue Wege, Methoden und Themenfelder, mit dem Ziel einer nachhaltigen Entwicklung Bayerns. Übergeordnetes Ziel ist es, die ökologischen, ökonomischen und sozialen Grundlagen der heutigen und der künftigen Generationen in Bayern zu verbessern.