Peterle sucht ein Zuhause

Den gestromerter Kater namens „Peterle“ haben Tierfreunde in Gestratz herrenlos aufgegriffen und Ende Januar ins Tierheim gebracht. Anfänglich war er zurückhaltend, doch mittlerweile ist er aufgetaut und hat sich zu einem liebevollen Schmusekater entwickelt. Sein Alter schätzen die Mitarbeiter des Tierheims auf ungefähr acht Jahre. Wie alle Katzen im Tierheim ist auch er kastriert, geimpft und tätowiert. Für den hübschen Kater sucht der Tierschutzverein einen ruhigen Platz mit Freigang. Wer sich für den kleinen Schmusetiger interessiert und mehr über ihn erfahren will, kann sich telefonisch mit dem Tierheim Lindau, Telefon 08382 / 7 23 65, in Verbindung setzen. Weitere Infos rund ums Tierheim gibt es im Internet unter der Adresse www.tierheim-lindau.de. Foto: Erika Nerb