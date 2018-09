Peter Vogel bringt zur Gala seine Tochter Hannah mit

Aus dem Vollen schöpfen möchte Peter Vogel, der sich deshalb nicht auf Klassik oder Jazz festlegen lässt. Zur Wir-helfen-Gala bringt er außerdem seine Tochter Hannah mit, die ihn als Sängerin begleiten wird.

„Ich sehe mich nicht einem Genre ausschließlich zugeordnet“, antwortet Vogel auf die Frage, ob er mehr klassischer Pianist ist oder mehr Jazzmusiker. Ihn interessiere die gesamte Bandbreite der „Musik von kultureller Bedeutung“. Schon an der Musikhochschule wollte er sich nicht festlegen lassen.

Vogel hat in Feldkirch Orgel und Klavier studiert, jeweils das Konzertdiplom und als Lehrer. Anschließend hat er an der Musikhochschule München ein weiteres Konzertdiplom für das Klavier abgelegt, um danach in die Meisterklasse an die Musikhochschule Zürich zu wechseln. Zeitgleich hat er in Feldkirch noch Komposition studiert.

Seitdem arbeitet Vogel als freier Künstler und inzwischen auch als Konzertveranstalter. Mehr als 20 Jahre lang hat er am Konservatorium unterrichtet, bevor er 2015 musikalischer Leiter der Konzerthalle Arlberg 1800, der Konzertreihe in Langenargen und der Konstanzer Musikfestivals geworden ist. Dafür hat er seine Firma Bird Music gegründet. „Ich bin freier Unternehmer in Sachen Musik.“ Angesichts dieser Aktivitäten hat Vogel vor anderthalb Jahren auch das Amt als Präsident des von ihm gegründeten Internationalen Konzertvereins Bodensee abgegeben.

Tochter und Vater versprechen einen besonderen Auftritt

Doch Vogel ist nicht nur Unternehmer. „Ich sehe mich auch als Künstler“, sagt er und verweist auf die eigene Konzerttätigkeit. Zudem sei erst vor Kurzem eine neue CD herausgekommen. In der Region ist Vogel auch durch seine Arrangements bekannt, wenn er bei der Langen Nacht der Musik oder beim Sommerjazz des Konzertvereins mit unterschiedlichen Musikern auftritt.

Noch jung ist Peter Vogels Zusammenarbeit mit seiner Tochter Hannah Lilian Vogel. Die Elfjährige geht aufs Valentin-Heider-Gymnasium und lernt Geige, Klavier sowie Gesang. Gemeinsam haben Tochter und Vater bereits beim Sommerkonzert des VHG für Furore gesorgt. Ähnliches können die Zuschauer bei der Wir-helfen-Gala am Samstag erhoffen.

Das Tochter-Vater-Duo wird ein Höhepunkt der Wir-helfen-Gala. Vogel gehört damit zu den Lindauer Künstlern, die beim Jubiläum für Wir helfen auf die Bühne der Inselhalle treten: Trommlerzug Lindau-Aeschach, Bodensee-Ballettcompagnie, Zauberer Thomaselli, Theatergruppe Podium84 und Soulsänger Karl Frierson. Die Eintrittskarten kosten zehn Euro. Der Vorverkauf läuft.