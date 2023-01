Peter Madsen-CIA-Trio gastiert im Jazzclub Lindau

Der Jazzclub Lindau startet mit dem Peter Madsen-CIA-Trio am Samstag, 21. Januar, ab 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) im kleinen Zeughaus, Paradiesplatz 4 Lindau Insel, in das neue Jahr. Das CIA-Trio (Collective of Improvising Artists) besteht seit über einem Jahrzehnt. Peter Madsen aus New York ist der Komponist und Pianist des Trios. Seit vielen Jahren lebt er in Vorarlberg. Das Trio spielt innovative, virtuose faszinierende Musik, die Ohr, Herz und Seele gleichermaßen anspricht. Mit Martin Grabher am Schlagzeug und Herwig Hammerl am Kontrabass hat Peter Madsen langjährige, zuverlässige und einfühlsame Partner an seiner Seite (Foto: Christine Ury). Karten gibt es für 19 Euro, Mitglieder 15 Euro, bis 26 Jahre acht Euro, nur an der Abendkasse.