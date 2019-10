Peter Bürklin zum Ehrenvorsitzenden ernannt

Nach 24 Jahren an der Spitze der Sünfzengesellschaft Lindau legt Peter Bürklin sein Amt in jüngere Hände. Höhepunkte der erfolgreichen Amtszeit Bürklins waren zwei umfangreiche Bauprojekte, wie es in einer Pressemitteilung heißt. . So renovierte die Sünfzengesellschaft 2001 denjenigen Bauteil im Luitpoldpark, in dem heute die IHK Schwaben als Mieter der Sünfzengesellschaft ihren Sitz hat. Ein umfassenderer Umbau des Traditionsgasthauses Zum Sünfzen in der Maximilianstraße stand vor sechs Jahren an. Auch diese Baumaßnahme leitete Peter Bürklin. Aufgrund seiner Verdienste ernannte die Sünfzengesellschaft Lindau Peter Bürklin zu ihrem Ehrenvorsitzenden. Auch der langjährigezweite Vorsitzende Michael Weiß stellte sein Amt zur Verfügung. Zum Nachfolger an der Spitze der Sünfzengesellschaft Lindau wurde Robert Stolze gewählt. Gemeinsam mit dem neu gewählten zweiten Vorsitzenden Andreas Hoch wird er die nächsten Jahre die Geschicke der Sünfzengesellschaft leiten. Komplettiert wird der Vorstand durch die wiedergewählten Elvira Keckeisen (Kassiererin) und Markus Anselment (Hauspfleger).