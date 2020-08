Personen feiern und baden unerlaubt auf dem Gelände der Landesgartenschau

Auf der Hinteren Insel in Lindau findet im kommenden Jahr die Landesgartenschau statt. Bereits seit einigen Monaten ist das künftige Gartenschaugelände wegen umfangreicher Bau- und Gartenarbeiten abgesperrt und das Betreten für Unbefugte verboten. Trotzdem wurden in den vergangenen Monaten immer wieder Personen auf dem Baustellengelände festgestellt, die dieses für Feiern oder zum Baden nutzten, heißt es im Polizeibericht. Hierzu wurde oftmals sogar der Bauzaun stark beschädigt, um auf das Gelände zu gelangen. Auch am Sonntagnachmittag gingen bei der Polizei mehrfach Mitteilungen ein, die auf Unberechtigte auf dem Baustellengelände hinwiesen. Insgesamt wurden durch die Beamten vor Ort knapp 30 Personen festgestellt. Sie erwartet nun eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs, so die Polizei.