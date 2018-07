Personalmangel: Herrmann sagt Grenzpolizei, Pi und Kripo mehr Beamte zu

Polizeiinspektion, Kriminalpolizei und Grenzpolizei in Lindau eint ein Problem: Sie haben nicht genug Personal. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat am Freitagnachmittag die Grenzpolizei besucht und zugesagt: Bei allen dreien ist ein Personalaufbau geplant. Konkret wird es aber erst einmal bei der Grenzpolizei.

„Im kommenden Jahr bekommt die Lindauer Grenzpolizei zehn bis 15 Beamte“, sagte Herrmann am Freitag. Und ergänzt auf nachdrückliches Fragen: „Es ist mit Sicherheit davon auszugehen, dass die PI und die Kripo auch neue Stellen bekommen.“

Doch neue Stellen allein reichen nicht aus: Denn derzeit haben die Lindauer Dienststellen nicht einmal genügen Personal, um die Beamten zu ersetzen, die in den Ruhestand gehen. „Es gab in den letzten Jahren ein paar starke Jahrgänge, die in Pension gegangen sind“, räumte Herrmann ein – und beschwichtigte: Im kommenden Jahr beenden, so der Minister, 1800 junge Polizisten ihre Ausbildung. „1100 davon kommen für Pensionisten, 600 bis 700 kommen zusätzlich“, erklärt er. Hundert davon sind für die bayerische Grenzpolizei vorgesehen, der Rest wird auf andere Dienststellen in ganz Bayern verteilt. Ob die Lindauer PI und Kripo bereits im kommenden Jahr dabei sein werden, konnte Herrmann nicht sagen. „Es wird ein landesweites Gesamtkonzept geben, das belastungsorientiert erfasst“, sagte er am Freitag. Abgesehen davon wolle das Innenministerium keine „Leerstellen“, also Stellen ohne Personal, verteilen. Das Gesamtkonzept soll im Frühjar kommenden Jahres fertig sein, dann sei klar, wie die neuen Stellen – und das neue Personal – verteilt würden. „Wir machen das ja nicht aus Jux und Tollerei, wir brauchen Verstärkung.“ Insgesamt will der Minister bis 2023 in Bayern 3500 neue Polizisten einstellen. Nachwuchsprobleme gebe es dabei nicht. „Wir haben auf jede Stelle das sechs- bis siebenfache an Bewerbungen.“

Planungen für Neubau an Grenze starten noch dieses Jahr

Für die Lindauer Grenzpolizisten hatte Herrmann am Freitag noch ein zweites Schmankerl dabei. „Weil der alte Baubestand nicht mehr zeitgemäß ist, wollen wir auf einen Neubau hinarbeiten“, sagte er. Dieser „attraktive Neubau“ solle so schnell wie möglich entstehen, mit den Planungen will der Minister noch in diesem Jahr beginnen. Dort soll dann auch genug Platz für die neuen Kollegen sein. „Das muss natürlich noch mit dem Landtag abgestimmt werden“, sagte Herrmann. Aber er rechne mit einem Baubeginn in zwei bis drei Jahren.

Der Neubau soll dort entstehen, wo auch jetzt schon die beiden Gebäude der Grenzpolizei stehen: In Zech, direkt an der ehemaligen Grenze zu Österreich. Derzeit ist die Dienststelle der Grenzpolizisten durch eine Straße getrennt. Laut Herrmann wird sich dieser Straßenverlauf aber mit dem Neubau der Brücke über die Leiblach ändern, sodass auf der von Lindau aus linken Seite mehr Platz für ein größeres Gebäude entstünde. Denn, so der Minister: „Einen besseren Standort als unmittelbar an der Grenze gibt es nicht.“