„Peace Talks“ befassen sich mit Frieden in der Ukraine

Die Stiftung Friedensdialog starte die „Lindau Peace Talks“ online mit einem Gespräch über Frieden in der Ukraine. Am Donnerstag, 7. Juli, um 13 Uhr wird das erste Gespräch live und öffentlich gestreamt. Bei dem neue Gesprächsformat, das die Stiftung Friedensdialog der Weltreligionen und Zivilgesellschaft anbieten, sollen ähnlich wie bei Tagungen Experten wichtige, aktuelle Fragen diskutieren.

Laut Ring of Peace wird Evelyn Finger, Leiterin des Ressorts Glauben und Zweifeln der Wochenzeitung „Die Zeit“ die Moderation übernehmen. Mit ihren Gästen werde sie darüber sprechen, wie humanitäre und seelsorgerische Hilfe vor Ort in Kriegszeiten aussehen kann und was Friedensdiplomatie in der sogenannten Zeitenwende bedeutet, außerdem sprechen sie über Flüchtende und Rückkehrende und auch darüber, wie der Krieg die Kirchen spaltet.

Als Gäste werden am Gespräch teilnehmen: Bischof Stanislaw Szyrokoradiuk aus Odessa, Thomas Schumann vom Osteuropahilfswerk Renovabis, Annette Schavan, Stiftungsratsvorsitzende der Stiftung Friedensdialog, Agnieszka Brugger, Bundestagsabgeordnete der Grünen, Johann Schneider, Regionalbischof des Probstsprengels Halle-Wittenberg und Sergij Bortnyk, von der Ukrainisch Orthodoxen Kirche in Kiew.

Die Lindau Peace Talks werden öffentlich zugänglich gestreamt. Wer Fragen stellen möchte, muss sich registrieren. Die Registrierung erfolgt über den Videokonferenzdienstleister Zoom über folgenden Link: https://ringforpeace.org/zoomregistration. Das Gespräch wird nach der Ausstrahlung im Internet verfügbar gemacht. Nach der Premiere am 7. Juli sind noch zwei weitere Lindau Peace Talks geplant. Die Themen und Zeitpunkte stehen derzeit jedoch noch nicht fest, werden aber rechtzeitig kommuniziert.