Peace-Symbol in Lindau: Stadtgärtnerei setzt Zeichen gegen den Krieg

Einen besonderen Blumenschmuck für den Europaplatz vor der Lindauer Insel hat sich die Stadtgärtnerei überlegt: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lindauer GTL haben das Peace-Symbol als Zeichen für den Frieden in Blumenform auf dem Platz eingepflanzt – und damit Aktuelles ins Stadtbild gebracht.

Dieses Mal also keine Fußballmannschaft oder eine Ente, wie es in der Vergangenheit schon der Fall war. Der Krieg in der Ukraine hat die Richtung vorgegeben. Mit dem Wunsch nach Frieden stehen die Stadtgärtner nicht alleine, sie geben dem Wunsch aber nachhaltig Ausdruck, indem das Friedenssymbol die Blumenrabatte vor der Persiluhr prägt.