Paula Veit siegt bei der U14

Vergangenen Sonntag ist an den Hochlittenliften in Riefensberg das vom TSV Niederstaufen organisierte Kreiscuprennen ausgetragen worden. In der Altersklasse Schüler U14 (weiblich) war Paula Veit vom Skiclub Bodensee am schnellsten unterwegs und holte den Sieg. Laut Veranstalter gab es zwei anspruchsvolle Läufe, die mit 36 und 37 Toren gesteckt worden waren. Trotz Plusgraden fanden die gut Hundert teilnehmenden Athleten eine hervorragend präparierte Piste. Zahlreiche Helfer des TSV sorgten dafür, dass es bis zuletzt faire und annähernd gleiche Bedingungen für die teilnehmenden Skirennläufer gab. (lz)