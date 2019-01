Wenn an diesem Wochenende im mittelfränkischen Veitsbronn die deutschen Meisterschaften im Eisschwimmen ausgetragen werden, will es Paul Bieber wissen. Der 35-Jährige aus Röthenbach im Allgäu hat für die Wettbewerbe über 50- und 200-Meter-Freistil sowie 50-Meter-Brust gemeldet. Doch nicht nur für fünf Grad kaltes Wasser konnte er sich während seiner bisherigen sportlichen Laufbahn erwärmen. Ob zu Lande oder im Wasser: Bieber fühlt sich in ausgefallenen Sportarten wohl – pudelwohl sogar. „Ich bin ein Typ der Extreme und bin immer davon fasziniert, was der Körper imstande ist, auszuhalten“, beschreibt der zweifache Familienvater den Reiz seiner sportlichen Abenteuer.

Dabei schlug Paul Bieber, der in Lindau aufwuchs, in jungen Jahren zunächst einen geradezu klassisch-ruhigen Weg ein. Seine Sportlerkarriere begann er in der Schwimmabteilung des TSV. Rückblickend ist er Wilfried Fuchs, Sandra Albrecht und vor allem Michael Jeschke fürs Training und die Förderung dankbar. „Für mich war und ist Sport das A und O. Schon als Kind und Jugendlicher habe ich für den Sport gelebt“, betont Bieber, der später unter anderem auch mal kurz für die Spielvereinigung Lindau kickte. Die Schulbank drücken war hingegen nie so richtig sein Ding gewesen, meint der 35-Jährige, der nach seinem Hauptschulabschluss nach Wangen in die Wirtschaftsschule wechselte, später eine Lehre bei Sport Eggert in Weißensberg begann, diese jedoch nicht abschloss.

In jener Zeit entdeckte Paul Bieber auch seine Liebe zum Triathlon und nahm fleißig an entsprechenden Events, unter anderem im schweizerischen Rapperswil, in St. Pölten (Österreich) und Wiesbaden oder auch beim Allgäu-Marathon teil. Etwas kürzertreten musste der Allgäuer vor etwa fünf Jahren, nachdem an seinem rechten Knie ein „kleiner Knorpelschaden“ diagnostiziert wurde. Für ihn war es zunächst ein harter Einschnitt, der ihn jedoch nicht davon abhalten konnte, sich nach anderen sportlichen Herausforderungen umzublicken.

Die fand Bieber sogleich, als er eine Fernsehübertragung von der Sportholzfäller-WM in Stuttgart verfolgte und sich gleich ein Jahr später bei der deutschen Meisterschaft in München vor Ort umsah. Da habe er so ein Gerät, mit welchem das Holz bearbeitet wird, in den Händen gehalten. Vorerfahrungen in der Bedienung von Motorsägen verdankt er seinem Schwiegervater. „Das habe ich dann kurz ausprobieren dürfen. Und hat mir viel Spaß bereitet“, erinnert sich Paul Bieber. Endgültig Feuer und Flamme war er nach einem absolvierten Trainingscamp der Firma Stihl Timbersports in Mellrichstadt („das war der Wahnsinn“).

Danach ging er als Rookie (Nachwuchs-Sportholzfäller) an den Start, wurde 2017 in der „Stihl Timbersports Series“ in Klingenthal (Sachsen) auf Anhieb Vizemeister. 2018, in Deggendorf, verpasste er allerdings eine Podiumsplatzierung. In diesem Jahr müsste Bieber, nach drei Jahren Anwärterschaft als Rookie, eigentlich ins Lager der „Profis“ wechseln. Diesen Schritt scheut er jedoch im Moment noch, „auch wenn das Tolle bei diesem Sport die kleine Familie ist“. Denn in Deutschland seien es nur 20 bis 30 Leute, die sich mit dieser Materie ernsthaft beschäftigen.

Der Grund seines Zögerns ist, dass am Horizont des 35-Jährigen unterdessen eine neue interessante Perspektive auftauchte – und die ihn zugleich zu seinen Anfängen am Bodensee zurückführt: das Eisschwimmen. Kurzfristig nahm er im Vorjahr an den „Ice Swimming German Open“ in Veitsbronn bei Nürnberg teil und wurde auf Anhieb deutscher Vizemeister seiner Altersklasse.

„Über 50 Meter lief es damals einfach super. Nach einer Stunde wurde es mir jedoch etwas schwindlig“, erzählt Paul Bieber über sein Erlebnis. Auf ärztliches Anraten habe er den 200-Meter-Wettbewerb zwar sausen lassen, will jetzt an diesem Wochenende im Mittelfränkischen jedoch auch über diese Distanz angreifen. Und Anfang Februar steht für den Röthenbacher die Eisschwimm-WM im slowenischen Bled an. Das ganze vergangene Jahr über hat Bieber für die anstehenden Wettkämpfe hart trainiert und sich vorbereitet, stieg dazu wiederholt auch ins eiskalte Bodenseewasser – jüngst am späten Mittwochnachmittag dieser Woche an der Gerberschanze auf der Lindauer Insel: bei Schnee-Graupel-Schauern, Außentemperaturen um den Gefrierpunkt und nach einem 20-minütigen Aufwärmprogramm.