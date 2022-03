Patrick Raaf-Effertz verlängert seinen Vertrag bei den Lindau Islanders

Die Mannschaft der EV Lindau Islanders für die nächste Saison in der Eishockey-Oberliga nimmt weiter Konturen an. In Patrick Raaf-Effertz verlängerte nun ein ganz wichtiger Verteidiger seinen Vertrag bei den Lindauern, wie der EVL am Mittwoch mitteilte.

„Es freut mich sehr, dass Patrick ein weiteres Jahr bei uns bleiben wird“, sagte der Sportliche Leiter Milo Markovic. Der Verteidiger war im Dezember 2020 zu den Islanders gekommen und hatte in der abgelaufenen Saison 34 Partien (sieben Scorerpunkte) und zwei Pre-Play-off-Spiele (ein Tor) für den EVL bestritten. „Patrick hat mich mit seinen läuferischen Qualitäten sowie seiner sicheren und kompakten Defensivarbeit überzeugt. Umso schöner war es zu hören, dass Patrick für den EV Lindau brennt, sodass wir uns schnell einig geworden sind“, fügte Markovic hinzu.

Damit stehen bereits sieben Akteure der EV Lindau Islanders für die kommende Saison fest. Vor Raaf-Effertz hatte bereits Verteidiger Raphael Grünholz seinen Vertrag verlängert. Neu verpflichtet wurde in der vergangenen Woche Stürmer Ludwig Danzer, der vom Augsburger EV kommt. Vertragsverhältnisse bestehen bereits mit Goalie Matthias Nemec, Verteidiger Fabian Birner, Stürmer Florian Lüsch und Kapitän Andreas Farny. Bei der Saisonabschlussfeier am vergangenen Wochenende hatten die Islanders fünf Zugänge angekündigt, die aber mit Rücksicht auf die laufenden Play-offs noch nicht kommuniziert werden können.

Raaf-Effertz ist in Köln geboren und durchlief dort bis 2012 beim Kölner EC, dem Stammverein der Kölner Haie, alle Nachwuchsteams. Schon 2010 durfte er erstmals Oberligaluft schnuppern, als ihn die Kölner an den Neusser EV verliehen. Eine Spielzeit später waren es schon ein paar mehr Spiele in der Oberliga, die er im Wechsel zwischen dem DNL-Team des KEC und den Füchsen Duisburg bestreiten durfte. Im weiteren Verlauf war der Verteidiger eine komplette Saison von Köln an Duisburg verliehen, ehe er 2013 für ein Jahr zum Königsborner JEC wechselte, im Anschluss folgten zwei Spielzeiten für die Moskitos Essen. Vom tiefen Westen der Republik ging es in den Osten von Deutschland.

Vier Spielzeiten stand Raaf-Effertz für die Icefighters Leipzig auf dem Eis. Dort scheiterte im Sommer 2020 eine Vertragsverlängerung. Der damals 28-Jährige hielt sich in Eigenregie fit und überzeugte im Probetraining bei den Islanders. Insgesamt bestritt er bislang 433 Oberliga-Spiele und sammelte 139 Scorerpunkte.