Patricia Netti erobert im Sturm die Herzen des Publikums

Patricia Netti ist Künstlerin, Sängerin und Musikerin. Sie hat eine tolle Familie, viele Freunde, drei Assistentinnen, einen Job, der ihr Spaß macht, ziemlich viele Hobbys und sie hat jede Menge Witz und Charme. Was sie aber auch hat ist Trisomie 21. Dass dies aber völlig nebensächlich ist, hat die 31-jährige Leutkircherin bei ihrem Vortrag „Inklusion leben“ anlässlich des Internationalen Welt-Down-Syndrom-Tages den zahlreichen Besuchern im evangelischen Gemeindezentrum in Zech gezeigt. Darüber hinaus hat sie ihnen bewiesen, wie bereichernd gelebte Inklusion für die Gesellschaft ist.

Nicht umsonst haben die Offene Behindertenarbeit Lindau, Westallgäu und Lebenshilfe sowie die Stiftung Liebenau, das Sozialpsychiatrische Zentrum Westallgäu und der Behindertenbeirat des Landkreis Lindau diese junge Frau nach Lindau geholt, um den Internationalen Welt-Down-Syndrom-Tag zu begehen. Ein Tag, der seit zwölf Jahren am 21. Tag des dritten Monats den Blick auf jene Menschen lenkt, bei denen das 21. Chromosom dreifach vorhanden ist, wie Anne Schlor von der Offenen Behindertenarbeit den zahlreichen Besuchern im vollbesetzten Gemeindesaal von St. Verena, erklärte. Patricia Netti wurde mit Trisomie 21 geboren. Doch es ist nicht nur diese Genmutation, die sie prädestiniert die Hauptperson dieses Abends zu sein, sie ist obendrein eine außergewöhnliche junge Frau.

Das bekamen die Besucher bereits zu spüren, als Patricia Netti den Raum betrat. Im oberschwäbischen Dialekt singend und damit die Besucher begrüßend, durchschritt sie den Zuschauerraum zur „Bühne“. Später sollte sie erzählen, dass sie seit einigen Jahren in einem Chor, zu dem sie die Schwester der Freundin ihres Bruders einmal mitgenommen habe, mitsingt und mit diesem Lied für eine Leutkircher Veranstaltung als „Vorprogramm gebucht“ sei.

„Zukunftsfest“ veranstaltet

Doch zu Beginn ihres Vortrags, den Patricia Netti trotz Power-Point-Präsentation im Hintergrund, völlig frei hielt, erzählte die 31-Jährige erst einmal von ihrer Schullaufbahn. Davon, dass sie vier Jahre in die Grundschule gegangen sei, um dann von der fünften bis zur neunten Klasse die Grund-, Haupt- und Werkrealschule zu besuchen. Eine ganz schön spannende Zeit, wie sie immer wieder betonte. Denn abgesehen davon, dass ihre Klasse „ganz viele verschiedene Nationen“ vereint habe, gab es Mädchentage, wo die Mädchen Wissenswertes über ihren Körper erfuhren und natürlich auch „Bubentage, die halt a bissele anders abgelaufen sind als bei uns Mädle“, eine Theater-AG, „wo jeder auf der Bühne stehen durfte“ und einen wöchentlichen Klassenrat, bei dem Themen besprochen wurden, wie etwa solche, „wenn einer sich ständig aufgeregt hat“. Besonders spannend aber war der Ausflug ins Landschulheim. „Da konnten wir uns so richtig ausleben“. Und weil ihre Klasse eine besondere war, wechselte nie die Lehrerin und hatte zudem noch Unterstützung von einem Sonderschullehrer. „Das war auch ganz wichtig, weil´s die Lehrerin ganz allein nicht gepackt hätte.“

Dieser Lebensabschnitt war es auch, wo Patricia Netti anfing sich ehrenamtlich zu engagieren. Auf Messen für eine Buchhändlerin, bei besonderen Gelegenheiten für die Kirche. Mit 16 Jahren veranstaltete Patricia Netti schließlich ihr erstes „Zukunftsfest“. Ein spezielles Programm für Menschen mit Einschränkungen, die etwas in ihrem Leben verändern wollen. Das aber, so betonte sie, für Menschen ohne Einschränkungen bestens geeignet sei. „Gerade, wenn das Leben mal scheiße ist, bringt euch das Zukunftsfest weiter“, empfahl Patricia Netti dem Publikum, um ihm das in der Theorie komplexe Konzept der „Zukunftsplanung“ anhand von ihr selbst vorbereiten Tabellen und Zeichnung zu erklären. Letztendlich geht es bei der „Zukunftsplanung“ darum, dass sich die Hauptperson mit Hilfe eines Moderators sowie der Familie und ausgesuchten Freunden darüber klar wird, wo es in Zukunft hingehen soll und dass diese Zukunft dann auch organisiert wird.

So kam es auch, dass Patricia Nettis erste Zukunftsplanung sie zur Kunstschule Sauterleute brachte, wo ihr malerisches Talent gefördert wurde. Ihr zweites Zukunftsfest führte sie eben dort in eine Ausbildung. Und ihr drittes zur Musik. Zum einen zu besagtem Chor, zum anderen zum Flötenspiel. Darüber hinaus brachten ihr die Zukunftsfeste drei „Assistentinnen“, die sie lehrten mit dem Zehn-Finger-System zu schreiben, die ihr stricken, nähen und häkeln beibrachten und ihr zeigten, wie man kocht und backt. „Das macht richtig Spaß“, betonte sie und erklärte, dass sie mittlerweile richtig viele Hobbys habe. Von Qi Gong über Fitness bis hin zu ihren künstlerischen Tätigkeiten. Und seit vier Jahren ist sie zudem an der Leutkircher Gesamtschule unbefristet angestellt und kopiert und laminiert für die Lehrer, bindet Bücher ein, vernichtet Akten. „Wenn´s mir richtig toll geht, kann es sein, dass man mich singend im Kopierraum antrifft.“