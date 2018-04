Patient und Therapeuten ringen um Erwartungen

Mit sehr langem Beifall haben die Zuhörer Dr. Wolfgang Merkle verabschiedet, nachdem der Spezialist für psychosomatische Krankheiten erklärt hatte, wie wichtig die gegenseitigen Erwartungen von Patient und Therapeut für den Erfolg einer Behandlung sind. Dabei erwies sich Merkle nicht nur als Fachmann, sondern auch als humorvoller Redner.

„Ich halte den Humor in der Arbeit für sehr wichtig“, sagte Merkle zum Abschluss seines Vortrags. Und tatsächlich hatte der Chefarzt der der psychosomatischen Klinik im Hospital zum Heiligen Geist in Frankfurt/Main zuvor die Zuhörer einige Male zum Lachen gebracht. Dabei war sein Thema durchaus ernst, denn „die Erwartungen spielen in der Psychotherapie eine wichtige Rolle“. Damit meinte er zunächst die Erwartungen, die Patient und Therapeut an sich richten. Aber auch die Erwartungen der Familie des Patienten oder der Gesellschaft insgesamt an den Therapeuten seien nicht zu vernachlässigen.

Verschärft sei das, weil viele Patienten überhaupt nur deshalb zum Therapeuten kommen, weil ihre berechtigten Erwartungen enttäuscht wurden, als Beispiel nannte Merkle ein Kind, das von den Eltern vernachlässigt wurde, oder ein Mensch, der eine Gewalterfahrung gemacht hat. Beide durften zurecht erwarten, das sowas nicht passiert. Besonders schwierig sei eine Therapie auch dann, wenn Patienten überhaupt keine Erwartungen mehr haben, also komplett hoffnungslos sind, oder wenn sie mit völlig übersteigerten Erwartungen kommen.

Wichtig sei es deshalb für Therapeuten, Hoffnungen zu wecken und Erwartungen zu erfüllen. Gerade am Anfang einer Therapie müsse man den Patienten überzeugen, dass er Hilfe bekommen werde, dass es ihm am Ende besser gehen werde. Dabei sieht diese Hilfe aber gerade bei psychosomatischen Patienten oft aber ganz anders aus, als diese sie erwarten. Zudem müssen Therapeuten auch übersteigerte Erwartungen dämpfen. Die Gemengelage sei kompliziert, sagte Merkle: „Die psychosomatischen Patienten erwarten weit mehr, als wir erfüllen können. Und sie erwarten etwas ganz anderes, als wir meinen, dass sie erwarten sollten.“

Hoffnung lässt manche Krebspatienten gesund werden

Ein Fallbeispiel machte deutlich, wie wichtig Erwartungen für Therapieerfolge sind. Merkle beschrieb eine Krebspatientin, die mit Mitte 30 eine OP und Chemotherapie vor sich hat, die der Chirurg nur machen will, wenn die Frau Unterstützung durch eine begleitende Therapie erhält. Die Mediziner geben der Frau, die zusätzlich an Ess-Brech-Sucht (Bulimie) leidet, nach der überstandenen OP noch knapp ein Jahr Lebenserwartung. Dennoch wollte die Frau unbedingt ihr Jura-Studium fortsetzen, obwohl der Therapeut freie zeit und Genuss für besser gehalten hätte. Doch 15 Jahre später muss er feststellen, dass die Frau Recht hatte: Sie hat ihr Lebensziel erreicht und arbeitet als Rechtsanwältin, sie gilt schon lange als gesund. Dieses Beispiel habe viel mit verschiedenen Erwartungen zu tun, sagte Merkle und fasste sein Fazit so zusammen: „Es ist die Kunst der Therapie, den Samen in der Wüste mit Wasser zu versorgen, ohne ihn zu zertreten.“

Lange sprach Merkle über solche Patienten, die unter Schmerzen leiden, ohne dass es einen körperlichen Befund gibt. Gerade für junge Kollegen sei das schwierig, weil die Patienten oft nicht wahrhaben wollen, dass sie keine OP oder etwas ähnliches brauchen, sondern Gespräche oder ähnliche therapeutische Angebote. Gerade wenn es in der Therapie zu Widerständen komme und keine Fortschritte erkennbar seien, beginnen Anfänger zu zweifeln: „Vielleicht hat der Patient doch einen Bandscheibenvorfall?“

Es ist offensichtlich, wie sehr die Erwartungen von Patient und Therapeut auseinander liegen. Nur wenn es gelingt, durch Mitgefühl den Patienten zu berühren, ihn emotional zu erreichen und damit Hoffnung zu säen, habe die Therapie eine Chance auf Erfolg. Denn dann schaffe es der Therapeut, etwas von seiner Hoffnung an den Patienten weiterzugeben.