Pater Anselm Grün spricht in Lindau über Werte

Der Benediktinierpater Anselm Grün hält am 4. Mai in der Lindauer Inselhalle einen Vortrag mit dem Titel Werte machen das Leben wertvoll“. Beginn ist um 19 Uhr. Veranstalter ist der Lindauer Lions-Club.

Ein weit überwiegender Teil der Gesellschaft hat sich gerade in den vergangenen krisengeschüttelten Jahren, Monaten und Wochen wieder mehr mit den für jeden persönlich wirklich wichtigen Werten beschäftigt, schreibt der Veranstalter. Trotz der vielen Einschränkungen, Ängste und Sorgen seien dabei für viele Menschen Dinge wieder wertvoller geworden, die man vorher leicht übersehen oder für selbstverständlich gehalten habe. Zu diesen Werten gehöre etwa die gelebte Solidarität mit den sozial Schwächeren in der Gesellschaft. „Die sozialen Folgen der Corona-Krise und jetzt auch die des Angriffskrieges von Russland auf die Ukraine sind auch in der Region Lindau unübersehbar“, sagt Michael Hankel, Präsident des Lions-Clubs Lindau. „Der gesamte Erlös des Abends soll daher den davon besonders Betroffenen in Lindau zugute kommen“, ergänzt Winfried Rank, Organisator der Veranstaltung des Lions Clubs. In diesem Fall geht die Spende an die Lindauer Tafel und den Treffpunkt Zech.

„Beide Institutionen leisten hervorragende Arbeit: Sie federn einerseits die sozialen Folgen der Pandemie ab, andererseits helfen sie engagiert und unkompliziert den Menschen aus der Ukraine. Jede Art der Unterstützung ist wertvoll und wichtig, deswegen unterstütze ich gerne auch die Spendenaktion des Lions Club Lindau“, lobt die Schirmherrin der Veranstaltung, Oberbürgermeisterin Claudia Alfons, laut Pressemitteilung diese Initiative.

Die am Veranstaltungstag gültigen Corona-Regeln sind zu beachten. Karten gibt es ab 26. März im Stadttheater Lindau, im Lindaupark, im Tollhaus, in der Löwenapotheke, bei Bregenz Tourismus sowie online unter reservix.de