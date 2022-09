Party zum Sommerende in der Bürser Schlucht

Die Kulturinitiative „Tal-schafft-Kultur“ lädt nach zweijähriger Pause wieder zur Veranstaltung „Jam the Canyon“ ein. Am Sonntag, 18. September, spielen in der Bürser Schlucht verschiedene Bands auf. Los geht es um 14 Uhr mit Oliver Biedermann und Mathias Meusburger. Biedermann ist ein junger Künstler aus Feldkirch, der auf dem Flügelhorn spielt und das mit elektronischen Elementen kombiniert. Von 15.30 Uhr bis 18 Uhr spielt dann die Funky Band „Closest Associates“. Essen und Trinken, sowie Sitzgelegenheiten sollten Besucher selbst mitbringen. Die Konzerte finden nur bei trockenem Wetter statt.