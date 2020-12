Parksünder mit falschem Kennzeichen erwischt

Mit einem Falschparker auf einem Parkplatz an der Kalkhütte auf der Lindauer Insel haben sich Beamte der PI Lindau am Donnerstagvormittag beschäftigt. Nach einer Mitteilung durch eine Anwohnerin stellten die Beamten fest, dass am Fahrzeug zwei verschiedene Kennzeichen montiert waren. Für das vorderte Kennzeichen lag eine Parkberechtigung vor, die ihm ein kostenfreies Parken ermöglicht hätte. Dieses Kennzeichen war jedoch auf einen Anhänger ausgegeben, am Heck hatte er das richtige, für das Fahrzeug ursprünglich ausgegebene Kennzeichen montiert.

Nun werden die Parkgebühren empfindlich teurer, da die Beamten gegen den Fahrer ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung und Kennzeichenmissbrauchs einleiteten. Unter Aufsicht der Polizeibeamten musste der Fahrer das richtige Kennzeichen an seinem Fahrzeug anbringen.