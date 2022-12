Parkscheinautomat mit Böllern gesprengt

Bislang unbekannte Täter beschädigten am Sonntag gegen 02.50 Uhr und am Montag gegen 0.45 Uhr zwei Parkscheinautomaten in Bregenz.

Der oder die Täter sprengten die Automaten jeweils mit einem pyrotechnischen Gegenstand der Kategorie F4, wie es im Polizeibericht heißt. „Durch die Wucht der Sprengung wurden mehrere Bestandteile des Automaten bis zu 20 Meter weit geschleudert.“

Die Täter dürften vermutlich mit einem weißen Kleinwagen, möglicherweise ein VW „Up“ oder ähnliches Fabrikat, unterwegs gewesen sein. Hinweise sind an die Stadtpolizei Bregenz oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.