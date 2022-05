Nur 150 statt 245: Viele Parkplätze auf der Hinteren Insel verzögern sich

Eigentlich sollten bis Ende April 245 Parkplätze auf der Hinteren Insel fertig sein. Das hatte die Stadt vor vier Wochen mitgeteilt. Ab Montag, 9. Mai, stehen nun Parkplätze zur Verfügung. Aber weniger als geplant.

Wie die Stadt Lindau in einer Mitteilung schreibt, wird es zunächst 150 zusätzliche Stellplätze geben, darunter auch 30 Kurzzeitparkplätze. „Dort können Besucherinnen und Besucher der Einrichtungen und Praxen in der ehemaligen Kaserne bis zu zwei Stunden parken“, heißt es.

Dass zunächst nur 150 Parkplätze zur Verfügung stehen, liege daran, dass die restlichen 100 Parkplätze noch nicht fertig sind, wie Patricia Herpich von der Pressestelle der Stadt auf Nachfrage der LZ mitteilt. Dies werde erst Mitte bis Ende Mai der Fall sein. Einen Grund für die Verzögerung der Bauarbeiten nennt die Stadt in ihrer Mitteilung nicht.

Bewohner der Hinteren Insel zahlen weniger

Auf separat ausgewiesenen Parkplätzen dürfen nur Bewohnerinnen und Bewohner sowie Beschäftigte der Insel ihre Fahrzeuge abstellen. Dabei bezahlen Beschäftigte und Menschen, die auf der Insel ihren Nebenwohnsitz haben, 250 Euro jährlich.

Wer seinen Hauptwohnsitz auf der Hinteren Insel hat, bezahlt 30 Euro jährlich für das Sonderparkrecht. Bewohnerinnen und Bewohner der vorderen Insel bezahlen 30 Euro für das Sonderparkrecht und 90 Euro zusätzlich für den Parkplatz auf der Hinteren Insel.

Auf den Kurzzeit-Parkplätzen kostet die Stunde 1,60 Euro bei einer maximalen Parkzeit von zwei Stunden. Tickets gibt es an zwei Kassenautomaten.

Erforderliche Arbeiten am Parkplatz, wie beispielsweise bei der Beschilderung und an den Parkscheinautomaten für die Kurzzeitparkplätze, werden aktuell durchgeführt, so die Stadt.