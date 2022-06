Parknacht-Festival mit Rootsman Fyah

Nach zwei Jahren Pause gibt es dieses Jahr wieder ein Parknachtfestival – beim kleinen und beliebten Open-Air erklingt im Stadtpark am Samstag, 25. Juni, wieder von 16 bis 24 Uhr Live-Musik. Bekannte Musiker und lokale Größen wechseln sich auf der Bühne im Park ab. Als Headliner spielen in diesem Jahr die zehn Musiker von „Rootsman Fyah“ auf. Ihr kraftvoller Sound lebt von einer ordentlichen Portion Reggae-Feeling. Leise, laut, melodiös, schrill, schwebend und dynamisch: Musik zum Feiern, Nachdenken, Tanzen und Leben, heißt es in der Ankündigung. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei - die Bewirtung erfolgt durch Lindenberger Gastronomen. Fremdalkohol ist auf dem Festivalgelände nicht erlaubt. Mehr Informationen gibt es im Kultur- und Gästeamt Lindenberg, Telefon: 08381 / 9 28 43 10, E-Mail: kulturfabrik@lindenberg.de, www.lindenberg.de. Foto: Denis Spiess