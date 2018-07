Parkhaus-Untergeschoss auf der Lindauer Insel bleibt geschlossen

Autofahrer können auch am Dienstag vorerst nicht im Untergeschoss des Parkhauses auf der Lindauer Insel parken. Ein Gutachter muss die Deckenplatten überprüfen.

Am Sonntag hatte die Stadt das unterste Geschoss kurzfristig gesperrt, weil sich drei Deckenplatten gelöst hatten. Lindaus Pressesprecher Jürgen Widmer berichtet, dass eine dieser Platten, die aus akustischen Gründen an der Decken angebracht sind, herabgestürzt war. Zum Glück wurde niemand verletzt. Zwei weitere Platten hingen nur noch lose an der Decke.

Widmer berichtet, dass diese Platten eigentlich beim Gießen des Beton angebracht wurden. Da sich in dem Beton anschließend aber Löcher fanden, habe die Firma einige der Platten wieder abgenommen, um den Beton zu prüfen. Anschließend wurden sie angeklebt. Dieser Kleber habe sich jetzt, vermutlich aufgrund der Hitze, gelöst.

Um Schäden oder gar Verletzungen zu vermeiden, habe die Stadt das Untergeschoss des Parkhauses versperrt. Am Dienstagvormittag kommt ein Gutachter, der die Deckenplatten prüfen muss. Der Fachmann muss auch sagen, ob und wie man den Schaden beheben kann. Denn erst wenn sicher ist, dass die anderen Platten fest sind, kann die Stadt das Parkdeck öffnen. So lange Verletzungsgefahr der Fußgänger oder Beschädigungen der Autos drohen, muss die Stadt die hundert Stellplätze absperren.