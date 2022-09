Park-Camping Lindau verlängert seine Saison

Im Sommer gingen Camper im Lindauer Stadtteil Zech oft leer aus. Der Park-Camping-Platz war über weite Strecken ausgebucht. Die Betreiber reagieren nun auf den großen Zuspruch – und bieten zum ersten Mal Camping am See bis kurz vor den Feiertagen an.

Kein Campingplatz weist seine Gäste gerne ab. Aber im Park-Camping Lindau blieb den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern häufig nichts anderes übrig. Allein die frühzeitigen Reservierungen hatten dafür gesorgt, dass der Platz über Wochen ausgebucht war. Wer es gar spontan versuchen wollte, musste meistens gleich wieder kehrt machen. „Wir freuen uns natürlich über den großen Zuspruch“, wird Carsten Holz, Geschäftsführer der Lindau Tourismus und Kongress GmbH (LTK), die den Betrieb der Anlage 2020 übernommen hat, in einem Schreiben zitiert. „Dafür haben wir auch einiges getan.“

Der Park-Camping wurde behutsam modernisiert, das Angebot deutlich aufgewertet. So gibt es inzwischen einen E-Bike-Verleih, das Restaurant „Strandhaus“ direkt am Campingplatz (jetzt ganzjährig geöffnet) ist eine feste kulinarische Größe in der Stadt und für seinen nachhaltigen Betrieb wurde der Platz bereits mehrfach ausgezeichnet. „Nun freuen wir uns, dass wir die Saison in diesem Jahr erstmalig verlängern dürfen und den Camping-Freunden unser Wintercamping am See bieten können“, so Carsten Holz.

Einen Anreiz für die Gäste schaffen die vielen Highlights, die Lindau und die Region im Winter attraktiv machen: Die Hafenweihnacht zum Beispiel oder der Weihnachtsmarkt im benachbarten Bregenz. Die Schifffahrtsbetriebe am See bieten eigens winterliche Fahrten, bei denen man den festlichen Lichterglanz in voller Pracht erleben kann. Und die Therme Lindau hat sich im zweiten Jahr als Besuchermagnet etabliert, für alle, die der Kälte draußen mit wohlig warmen Saunabesuchen und Wellness-Erlebnissen trotzen möchten.

Auch für den Winter empfiehlt sich also eine Reservierung im Park-Camping Lindau. Frühbucher erhalten aktuell sogar noch ein Angebot: Wer seinen Stellplatz online unter www.park-camping.de/wintercamping für vier Nächte bucht, bezahlt nur drei. Bis 18. Dezember bleibt der Park-Camping Lindau geöffnet.