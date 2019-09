Parents For Future rufen zur Teilnahme am Klimastreik auf

Die Parents For Future (PFF) rufen für Freitag, 20. September, zum Klimastreik auf. „Die Klimakrise ist real, ihre Auswirkungen sind unübersehbar, bedrohlich und enorm teuer. Trotzdem schreckt die Politik vor dringend notwendigen Maßnahmen zurück“, schreibt die Gruppe in einer Pressemitteilung und lädt zum globalen Klimastreik ein, den die internationale Klimagerechtigkeitsbewegung ausgerufen hat.

„Wir als Lindauer Parents For Future möchten für diesen Tag nicht nur Eltern und andere Erwachsene animieren, sondern wenden uns hiermit auch erstmals an Unternehmen, Geschäfte, Vereine und Schulen aus Lindau und Umgebung, sich am Streik zu beteiligen“, schreiben die Eltern weiter. Die Demo startet Fünf vor Zwölf am Alten Rathaus und endet am Reichsplatz. Hier findet von 10 bis 18 der Parking Day statt. Die Parents for Future beteiligen sich daran mit einem Infostand und einem Klimapicknick. „Durch die breite Beteiligung soll der gesamtgesellschaftlichen Bedeutung der Klimakrise Rechnung getragen werden“, heißt es in der Pressemitteilung der PFF Lindau weiter. „Schließen Sie sich den Demonstrationen von Fridays For Future an und unterstützen Sie die jungen Menschen bei ihrem Protest für eine Zukunft ohne Klimakrise. Denn ihre Warnungen und Forderungen sind berechtigt. Wenn Jung und Alt jetzt zusammenstehen, können wir die Regierung zum Handeln zwingen.“

Hunderte Demos in Deutschland

Am Streiktag werden an mehreren hundert Orten in Deutschland Demonstrationen stattfinden – so auch in Lindau. „Die mitstreikenden Unternehmen und Organisationen können an diesem Tag in verschiedenen Formen ihre Unterstützung signalisieren“, so die Klimaaktivisten weiter. „Sie können ihren Mitarbeiter durch großzügige Arbeitszeitregelungen die Teilnahme an der Demonstration ermöglichen, einen Betriebsausflug zur Demonstration unterstützen oder die Mittagspause verlängern. Außerdem können Firmenwebsites, Internetshops und Social-Media-Kanäle für den Streikaufruf genutzt und während des Streiks komplett abgeschaltet werden (shutdownforclimate.de).“ Beispielhaft wolle man die Outdoor-Firma Vaude nennen, die per Twitter verkündete: „Klimaschutz jetzt! Wir zeigen Haltung und nehmen deshalb am globalen Klimastreik teil. Am 20. September gehen wir in Friedrichshafen auf die Straße! Seid auch dabei und kommt zur Demonstration bei Euch vor Ort!“

Am Tag des Klimastreiks will das Klimakabinett der Bundesregierung über die nächsten Schritte in der Klimapolitik entscheiden. Mit den Beschlüssen reist Bundeskanzlerin Angela Merkel wenige Tage später zum UN-Sondergipfel nach New York, um sie der internationalen Gemeinschaft vorzustellen. Wie es in Sachen Klimaschutz in Lindau weitergeht, entscheiden die Lindauer im kommenden März bei der Oberbürgermeister- und Stadtratswahl. Die Parents For Future werden sich im Vorfeld mit verschiedenen Aktionen daran beteiligen.