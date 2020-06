Parents for Future legen „KlimaWandelSteine“ aus

„Wir müssen den Weg aus der jetzigen Krise als Chance zur Vermeidung einer noch größeren Klimakrise nutzen!“: Mit diesen Worten teilen die Parents For Future (PFF) Lindau in einer entsprechenden Presseinformation mit, wie ihre Forderungen an die Politik aussehen. Um ihre Botschaft sichtbar zu machen, legt die Gruppe derzeit grüne sogenannte „KlimaWandelSteine“ aus. Der Gedanke dahinter? Die Steine sollen mitgenommen und woanders wieder abgelegt werden und so die Klimaschutzziele präsent halten. Interessierte sind eingeladen, Steine aller Art grün anzumalen und mit knappen Klimaschutzforderungen zu beschriften. Fotos können an die PFF geschickt werden, die schönsten werden unter www.lindauforfuture.de oder in den anderen Social-Media-Kanälen der Gruppe veröffentlicht. Fotos: PFF Lindau