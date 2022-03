Papiercontainer am Segelhafen brennt

Der Brand in einem Papiercontainer am Lindauer Segelhafen hat die Hauptwache, die Wache Altstadt und die Wache West der Lindauer Feuerwehr am Samstagabend auf den Plan gerufen. Da der Container an der Rückseite eines Holzgebäude des Römerbades steht, bestand die Gefahr des Übergreifens auf das Häuschen. Die Feuerwehr konnte den Container jedoch schnell aus der Gefahrenzone holen und löschen. 15 Mann waren vor Ort, während 25 weitere mit ihren Fahrzeugen in Bereitschaft am Inseleingang und vor der Inselhalle warteten.

Mit einer Wärmebildkamera wurde das Badehäuschen kontrolliert, Wie sich zeigte, wurde es aber nicht beschädigt, im Gegensatz zum Container. Da bei diesem eine Klappe geöffnet werden muss, um hier Altpapier einzufüllen, ist die Möglichkeit einer versehentlich reingeworfenen Zigarette als Brandursache eher gering, wie auch Lindaus Feuerwehrkommandant Max Witzigmann bestätigt.

Pünktlich um 2.34 Uhr löst der Brandmelder aus

Rauchen war jedenfalls die Ursache für den Alarm, der die Feuerwehr in der Nacht zum Samstag kurz nach Mitternacht in das Schülerwohnheim des Berufsschulzentrum gerufen hatte. In dem Raum, in dem der Brandmelder ausgelöst hatte, lagen laut Witzigmann jede Menge Rauchartikel herum.

Kurz darauf wurde die Feuerwehr – mittlerweile zum dritten Mal – zur Lindauer Therme gerufen, dort hatte der Brandmelder einer Außensauna ausgelöst. Und zwar pünktlich um 2.34 Uhr wie die beiden Male zuvor auch. Unterschiedlich sind nur die Wochentage.