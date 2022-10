Pandemie, Krieg, Klimawandel: Wie Angst und Trauer die Welt retten könnten

Pandemie, Krieg, Klimawandel: Die Krisen unserer Zeit sind so einschneidend, dass sie auch an Psychiatern, Psychologen und Therapeuten nicht vorbei gehen. Wie man ihnen begegnet – und vor allem wieder neue Hoffnung schöpft – darüber sprechen in den kommenden Tagen gut 550 Teilnehmer bei der Herbsttagung der internationalen Gesellschaft für Tiefenpsychologie. Den Eröffnungsvortrag hielt die frischgebackene Trägerin des Lindauer Bürgerrings, Verena Kast. Ihre These: Aus Angst und Trauer kann etwas Gutes entstehen.

Die Tagung findet auch in diesem Jahr wieder hybrid statt: 380 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sitzen bei der Eröffnung am Sonntagvormittag im großen Saal der Inselhalle. Gut 170 sind online zugeschaltet. „Entgegen des Trends steigen unsere Teilnehmerzahlen“, sagt Konstantin Rößler, Vorsitzender der Gesellschaft, bei seiner Begrüßung.

Gleich mehrere Premieren feiert die Herbsttagung in diesem Jahr: In einem Pilotprojekt dürfen erstmals Studierende aus Stuttgart und Zürich kostenlos teilnehmen. Seit neuestem ist die Tagung außerdem auch in den sozialen Netzwerken präsent. Wohl zum ersten Mal ist allerdings auch kein Vertreter der Stadt Lindau da, um die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu begrüßen. Warum, das weiß Rößler nicht. Er betont aber: „Wir fühlen uns mit Lindau verbunden.“

Warum Hoffnung mehr ist als flacher Optimismus

Die Welt sei „aus den Fugen“, so Rößler. Die düsteren Bilder aus den Medien lösten Angst, Trauer, Wut und Verzweiflung aus. Und eben nicht nur bei Patienten. „Im Angesicht eines Krieges sitzen wir alle in einem Boot.“ Nun gelte es, Zuversicht zu finden. „Gerade deshalb ist mir die Tagung in diesem Jahr ein besonderes Anliegen.“

Warum Hoffnung vielmehr ist als „flacher Optimismus“, erklärt die Schweizer Psychoanalytikerin Verena Kast im Eröffnungsvortrag der Tagung. „Wir leben im Krisenmodus“, sagt sie. Das Problem: Die jetzigen Krisen seien nicht vorübergehend, sondern langlebig. „Viele werden deren Ende nicht erleben.“ Das mache Angst. Eine Emotion, die Menschen immer dann spüren, wenn etwas, das ihnen sehr wertvoll ist, in Gefahr ist. Wie das Leben selbst.

Die Schweizer Psychoanalytikerin und Trägerin des Lindauer Bürgerrings, Verena Kast, hält den Eröffnungsvortrag. (Foto: Julia Baumann)

Wer diese Ängste verdränge, werde wütend oder depressiv. „Gefragt ist jetzt Mut zur Angst“, sagt Verena Kast. „Und Mut, ihr gemeinsam zu begegnen.“

Wie sie das meint, erklärt sie am Beispiel „Klimaangst“. Diese sei eine gesunde Reaktion auf eine Situation, die als Bedrohung wahrgenommen werde. „Die Klimaangst ist nicht einfach eine Angst“, sagt Kast, „sie ist ein Mix aus Ärger, Verzweiflung, Schuld und Scham.“ Jedes Mal, wenn der Mensch von seinen Wurzeln abgeschnitten sei, verliere er an Stabilität. Das könne passieren durch Krieg, die Gentrifizierung von Stadtteilen – aber eben auch durch die Zerstörung der Erde. „Manche Menschen empfinden den ganzen Planeten als ihre Heimat“, so Kast.

Wenn wir trauern, bricht eine Liebe aus zu dem, was noch da ist

Linderung gebe es in einer Zukunft, die gestaltet werden kann – und muss. Das Prinzip Hoffnung also. „Wo es keine Schwierigkeiten gibt, braucht man keine Hoffnung“, sagt die 79-Jährige. Doch die Hoffnung sei dem Menschen in die Wiege gelegt. „Wir hoffen von der Geburt bis zum Tod.“ Dazu gehöre das Grundvertrauen, dass das Leben weiterhin „lebbar“ sein werde. Und auch Freude. „Im Grauen dürstet man nach Schönheit.“ Und Schönes, das man erlebt habe, könne man sich in seiner Vorstellung immer und immer wieder zurückholen.

Konstantin Rößler, Vorsitzender der Internationalen Gesellschaft für Tiefenpsychologie, begrüßt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Lindau. (Foto: Julia Baumann)

Das ist nicht immer einfach. „Wir erleben aktuell viele Verluste“, sagt Kast. Doch während frühere Verluste in der Regel durch Neues ersetzt wurden – das Schnurtelefon zum Beispiel durchs Handy – sei das nun oft anders. Die Psychoanalytikerin meint damit zum Beispiel Gletscher, die ersatzlos schmelzen. Kann die Trauer darum etwas Positives hervorbringen?

Ja, glaubt sie. „Wenn wir trauern, bricht eine Liebe aus zu dem, was noch da ist.“ Das sei ihre große Hoffnung: „Wenn wir Wege finden, miteinander zu trauern – dass wir dann auch Wege finden, uns um das Bedrohte zu kümmern.“ Schließlich signalisiere Trauer „größte soziale Bedürftigkeit“.

Und in solchen Situationen greife das so genannte Care-System (dt.: System des Kümmerns). Die bewusste ökologische Trauer könnte laut Kast dazu führen, dass die Menschen sich weg bewegen vom ökonomischen Denken, hin zu einer Haltung des Kümmerns. „Wir müssen freundschaftlicher werden“, sagt Kast. „Und miteinander das Menschenmögliche anpeilen.“