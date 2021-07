Ein bisher unbekanntes Pärchen hat am Sonntag gegen 19 Uhr einen Rauchmelder im Treppenhaus eines Gebäudes in der Storchengasse auf der Lindauer Insel eingeschlagen. Laut Polizeibericht ließ ein Mitarbeiter eines Lieferdienstes das Pärchen in den Hausflur, kurz danach wurde der Alarm ausgelöst. Beide seien betrunken gewesen. Die beiden wurden als korpulent und etwa 30 Jahre alt beschrieben. Es entstand ein Sachschaden von 50 Euro.