Pädagogen befassen sich mit dem Wald

Die Pädagogischen Qualitätsbegleiterinnen (PQB) für Kitas im Landkreis Lindau, Ina Kaiser und Beate Baumann, haben eine Fortbildung zum Thema „Mit Kindern in den Wald“ angeboten. Insgesamt 23Teilnehmerinnen nahmen an den beiden Nachmittagen im oberen und unteren Landkreis teil und erfuhren mehr über Themen wie Regeln und Gefahren, gesetzliche Vorgaben, Flora und Fauna und Veränderungen der Gegebenheiten des Waldes. Zudem brachten die Referenten ihnen humorige waldpädagogische Ideen und Impulse für den Aufenthalt mit Kindern im Wald nahe. Orte des Geschehens waren zum einen das Gelände des Waldkindergartens Lindau im Tannholz sowie das Waldgelände des Waldkindergartens in Weiler. In unterschiedlichen Angeboten konnten die Teilnehmer selbst aktiv werden.