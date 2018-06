„Paddocks“ rocken in der Coca-Cola-Halle

40 Jahre sorgen sie dafür, dass die Flower-Power-Ära der späten 1960er Jahre und der Rock der 1970er Jahre in Lindau nicht vergessen werden, am kommenden Samstag werden sie wieder für den Fasnachtsball in der ehemaligen Coca-Cola-Halle rocken: Die „Paddocks“.

Ziemlich genau 549 Jahre, nachdem ein gewisser Mac Bethad mac Findlàich aus dem Haus Alpin im Krieg sein Ende gefunden hatte, fand William Shakespeare heraus, dass dieser schottische König kurz vor seinem Tod mit drei Hexen Kontakt hatte. Vor dem letzten Treffen bereiteten diese einen Trank, um herauszufinden, wie es um die Zukunft dieses Macbeth stand, ein Trank, bei dem Kröten, Paddocks genannt, eine gewisse Rolle spielten.

920 Jahre nach Macbeths Tod lesen im Lindauer Bodenseegymnasium Lorenz Schlechter, Pit Brugger und Peter Schösser im Leistungskurs Englisch bei Herbert Habel die Tragödie über Macbeth, die Shakespeare geschrieben hatte. Die drei, die mit Fredi Weinberger eine Band gegründet hatten sind beeindruckt. Weniger von der gesamten Tragödie als vielmehr von den Kröten und sie wissen: „So soll unsere Band heißen.“ Axel Brombeiß malte ihnen das Krötenlogo, das heute noch die Basstrommel des Schlagzeugs ziert.

Rainer Haas hatte mit der Entscheidung gar nichts zu tun, er stieß erst drei Jahre später hinzu, zu einer Zeit, als der Akkordeonist eigentlich keine Lust mehr auf Musikbands hatte. Doch seine damalige Freundin schleppte ihn mit ins TSV-Heim, wo die Paddocks einen Auftritt hatten und genau die Musik machten, die ihm gefiel, und einen Keyboarder brauchten. 1980 war das, drei Jahre nach offizieller Gründung der Band.

Paddocks spielten schon vor 2500 Zuhörern in einem Zelt

Mit dem Keyboarder Rainer Haas sorgten die Paddocks am 5. Dezember 1981 für eine erstmals völlig ausverkaufte Inselhalle, was den Pächter des Inselhallenrestaurants dazu ermunterte, mit den Jungs den „1. Lindauer Jugendtanz“ zu veranstalten. So voll war die Halle danach wohl nie mehr. Ihr größtes Publikum mit rund 2500 Zuhörern hatten die Paddocks beim Landschaftstreffen 1984, als auf dem Parkplatz der Inselhalle extra ein Zelt aufgestellt wurde, da die Halle zu klein war.

Abgehoben haben die fünf aber schon damals nicht. Bei allem Staunen über diese Begeisterung wussten sie um ihre musikalischen und instrumentalen Fähigkeiten. „Man kann und darf natürlich davon träumen, ein Star zu sein, aber sollte in der realen Welt besser auf dem Boden bleiben“, erzählen Schlechter, Haas und Weinberger.

Im Jahr 1984 spielten die Paddocks 14 Auftritte, so viele waren es davor und danach nie mehr und trotzdem, es wurde zu viel, die Spannungen in der Band wuchsen, wie man das auch von berühmteren Kollegen kennt. 1987 war dann erst einmal Schluss.

Doch nach gut zwei Jahren setzten sich die fünf Freunde wieder zusammen, diskutierten und kamen zu dem Schluss, weiterzumachen, aber nur noch einmal pro Jahr in der Fasnachtszeit zu spielen. „Die jährliche Einmaligkeit hat ihren Reiz“, begründet Schlechter den Beschluss, den sie einige Male auch gebrochen hatten.

1990, am Rosenmontag, fand der Neustart im Köchlin statt. Ein Jahr später fiel der Fasching aufgrund des Golfkrieges aus. Dafür gab es im Sommer auf einem Schiff der Weißen Flotte einen „Rosenmontagsball“.

Seit dieser Zeit also gibt es den traditionellen Paddocksball, meistens bei Jochen Aigner im Köchlin. Die Platzverhältnisse waren immer sehr beengt, aber das gehörte einfach dazu. Irgendwann in diesem Jahren stieß ein 16-jähriger Junge zu den Paddocks. Marcel Bernhard begann, als Roadie den Paddocks bei Licht und Ton zur Hand zu gehen und fand darin seinen Traumberuf, den er mittlerweile als Chef von MB Light ausübt. Nach wie vor rückt er treu jedes Jahr die Paddocks ins rechte Licht und sorgt für die richtige Akustik sorgt.

Wegen Abriss der Hallen muss neue Heimat für den Ball her

Als der Köchlin umgebaut wurde, wich der Paddocksball zwei Jahre ins Pfarrzentrum St. Josef aus. In den leerstehenden Coca Cola-Hallen fanden die Paddocks eine ideale Location, die sie schon für Alpenbockfeten nutzten und in diesem Jahr gemeinsam mit der Lindauer Narrenzunft auch für ihre Fasnachtsball in Beschlag nehmen, vielleicht zum letzten Mal, denn die Hallen sollen einer neuen Bebauung weichen.

Auf die Frage, wie sich die fünf Paddocks ihre weitere musikalische Zukunft vorstellen, gibt es eine spontane Antwort: „Einmal im Jahr auftreten!“ Wo es künftig aber den Paddocksball geben wird, ist allerdings noch nicht geklärt. Aber dass es ihn weiterhin geben wird, ist sicher. Denn Fans haben sie nach wie vor genügend, nicht nur unter ihren Altersgenossen, sondern auch unter deren Kindern und vielleicht bald Kindeskindern.

Der Fasnachtsball mit den Paddocks findet am Samstag, 25. Februar, ab 20 Uhr in der alten Coca-Cola-Halle statt. Der Ball ist bereits ausverkauft. (cf)