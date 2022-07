Paar zahlt Ferienwohnung nicht, schlägt Scheibe ein und flüchtet

Ein Pärchen ist aus einer Lindauer Ferienwohnung abgehauen, ohne zu zahlen. Mitgenommen haben sie auch gleich noch den Haustürschlüssel. Was den beiden jetzt droht.

Die Vermieterin der Ferienwohnungen rief am Mittwoch die Polizei Lindau an, weil ein Gästepaar eine Scheibe an einer Wohnungstüre eingeschlagen hatte. Wegen sechs Uhr am Morgen sind sie aus der Wohnung geflüchtet.

Was der Plan des Paares war, weiß die Polizei nicht

Wie die Polizei berichtet, haben die beiden allerdings nicht die 240 Euro gezahlt, die die Wohnung kostet. Der 38-jährige Mann und die 32-jährige Frau haben auch den Wohnungsschlüssel mitgenommen.

Die Polizei geht davon aus, dass sich einer der beiden die Hand verletzt hat, als er oder sie die Scheibe einschlug. Blutspuren am Glas ließen die Beamten darauf schließen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 1300 Euro.