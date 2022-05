Paar verhält sich in Therme erst „unsittlich“ und fährt dann mit 100 km/h durch Lindau

Die Polizei Lindau bittet Verkehrsteilnehmer, die am frühen Montagmorgen, gegen 3.45 Uhr die Robert-Bosch-Straße vom Kreisverkehr an der Autobahn stadteinwärts unterwegs in Richtung Lindau befuhren und durch das flüchtende Fahrzeug, einem roten Audi A1 mit Feldkircher Kennzeichen, gefährdet oder genötigt wurden, sich mit der Polizeiinspektion Lindau unter der Nummer 08382/9100, in Verbindung zu setzen.