Pärchen stiehlt aus Ladenkasse eines Textilgeschäfts

Aus einem Geschäft für Textilzubehör wurde am Mittwoch 450 Euro Bargeld entwendet. Zwei unbekannte Personen – vermutlich ein Paar – betraten gegen 17.50 Uhr ein Textilgeschäft und ließen sich durch die Mitarbeiterin des Ladens ausgiebig beraten. In der Zeit der Beratung wurde die Verkäuferin derart abgelenkt, dass es einem der Täter gelang, in die Kasse zu greifen und eine größere Menge an Bargeld herauszunehmen. Ohne einen Artikel gekauft zu haben, verließen die beiden das Geschäft – scheinbar unverrichteter Dinge. Erst später wurde das Fehlen des Geldes bemerkt und Anzeige erstattet.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden: Person eins: männlich, circa 25 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß, normale bis leicht kräftige Statur, weiße Hautfarbe, schwarze Haare. Person zwei: weiblich, circa 25 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß, sehr schlanke Statur, leicht dunkle Hautfarbe, schwarze Haare (Dutt). Auffällig war, dass die beiden Personen mit österreichischem Dialekt sprachen.