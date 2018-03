Ostern und Saisonbeginn lassen Arbeitslosenzahl sinken

Nur noch 1155 Landkreisbewohner ohne Arbeit, dafür aber 1484 offene Stellen: Mit dieser Monatsbilanz Ende März ist die Leiterin der Lindauer Arbeitsagentur, Susanne Müller-Koberstein, mehr als zufrieden. Das bevorstehende Osterfest und damit der Beginn der Tourismussaison haben nach ihrer Ansicht wesentlich zu den guten Zahlen beigetragen. Zwar hat es in den vergangenen vier Wochen in der Hundweilerstraße eine ganze Reihe neuer Arbeitslosmeldungen gegeben. Doch gut 500 Frauen und Männer haben sich auch aus dem Arbeitslosengeldbezug verabschiedet, weil sie wieder im Berufsleben stehen.

Die Arbeitslosenquote im Landkreis Lindau ist Ende März auf 2,6 Prozent gesunken. „Damit bin ich schon sehr glücklich“, sagt Müller-Koberstein im Gespräch mit der LZ. Und die Arbeitsmarktfachfrau geht davon aus, „dass es in den nächsten Wochen noch besser wird“. Denn „die jetzige Quote ist noch nicht das, wo wir hinwollen“, fügt die Agenturleiterin an: Sie möchte mit ihrem Team so viele Erwerbslose wieder in Arbeit vermitteln, dass Lindau die Vorjahrsbestquote von 2,2 Prozent wieder erreicht.

Ein wichtiger Baustein auf dem Weg dorthin: die Betriebe der Hotel- und Gaststättenbranche. Dort werde vielfach händeringend Personal gesucht, weiß Müller-Koberstein. Deswegen schaue die Lindauer Agentur, wie sie Erwerbsfähige für diese Arbeit qualifizieren könne. So haben Jobcenter und Agentur in diesem Winter einen sechswöchigen Kurs „Service und Gast“ organisiert, der nicht nur Fachwissen vermittelte, sondern auch die Deutschkenntnisse der Teilnehmer mit ausländischem Pass vertiefte. Zwar sei der ein oder andere schon im laufenden Betrieb angelernt worden, weiß die Lindauer Agenturleiterin. Doch Referenten wie die Lindauer Gastronomiefachfrau Gabriele Hübler hätten den angehenden Servicekräften beispielsweise auch Details wie Besteckkunde vermittelt oder gezeigt, wie man einen Tisch im Restaurant richtig eindeckt.

Für ältere Erwerbslose wird’s schwierig

Dass die Frauen und Männer aus diesem Kurs eine ganze Menge Wissen mitgenommen hätten, davon ist Müller-Koberstein angesichts des Vermittlungserfolgs überzeugt: Von den vierzehn Teilnehmern haben nach ihrer Aussage bereits neun einen festen Vertrag überschrieben, ein weiterer arbeite als 450-Euro-Kraft. „Das zeigt, dass es durchaus lohnend ist, Zeiten der Arbeitslosigkeit zu nutzen, um sich weiter zu qualifizieren“, betont Müller-Koberstein.

Was der Agenturleiterin Sorgen bereitet, sind der unverändert hohe Anteil an Älteren auf Stellensuche: In der März-Bilanz ist jeder vierte Arbeitslose 55 Jahre oder älter. Sobald jemand nur ein leichtes Vermittlungshemmnis habe, werde es für ihn schwierig, eine neue Stelle zu finden.