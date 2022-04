Osterhasenfamilie in Oberreitnau hat Zuwachs

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Osterhasenfamilie in Oberreitnau hat Nachwuchs bekommen. Mama Rosl, Papa Paul-Josef und Töchterchen Bärbel sind mächtig stolz auf ihren Stammhalter „Fränzle“. Mit viel Hingabe und Liebe zum Detail haben sich die Mitglieder des Frauenbundes um den Aufbau gekümmert. Heimelig mit bunten, handbemalten Eiern geschmückt wartet der Osterbrunnen am Marienplatz in Oberreitnau auf Besucher, die sich von etwas Besonderem berühren lassen wollen.

Aus unserer Strickstube: Das Lager für die selbst gestrickten Socken ist so gut wie leer. Mit dem Verkaufserlös dieser Socken werden caritative Spenden finanziert. Unsere Strickstuben-Team braucht dringend Unterstützung, ob in Gesellschaft beim wöchentlichen Treff oder von Zuhause aus. Die Strickstube im Liberatushaus ist dienstags von 10:00 bis 12:00 Uhr geöffnet. Renate Abt, Telefon 08382 23488, freut sich auf Ihren Anruf.

Es geht wieder los mit dem Gartenmärktle am Samstag, 7. Mai 2022. Von 11:00 bis 16:00 Uhr findet unser Gartenmärktle rund um das Liberatushaus statt. Anmeldung für Verkäufer bei Evi Schlegel, Telefon 08382 25457.

Wir wünschen ein frohes und gesegnetes Osterfest. Bleiben sie gesund. Ihr Frauenbund Oberreitnau.