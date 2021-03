Ostergeschenk: Hörbuch im Netz

Als Ostergeschenk des Lindauer Kulturamts liest der bekannte Schauspieler und Sprecher Mike Maas den Kriminalroman „Judengold“ von Erich Schütz. Drei Wochen lang bekommen Hörerinnen und Hörer auf der Kulturseite der Stadt das Hörbuch in exklusiv dafür geschnittenen Kapiteln präsentiert. Die ersten teile sind bereits online, der 17. Teil wird am 12. April bereitgestellt. Das gesamt Hörbuch bleibt dann bis 18. April verfügbar. Darum geht es in „Judengold“: Leon Dold ist Journalist. Als er am Bodensee für einen Dokumentarfilm recherchiert, stößt er auf einen Fall von Goldschmuggel und eine Geschichte, die schon im Dritten Reich begann: Jüdisches Kapital wurde damals in die Schweiz verschoben. Jetzt soll es gewaschen nach Deutschland zurückgebracht werden.

