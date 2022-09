Oscarreife Premiere: Lindauer Kameramann präsentiert Film in den beiden Lindauer Kinos

Die Lindauer Zeitung verlost sowohl für die Premiere am Samstag in Lindau, als auch für die Vorstellung am Sonntag in Lindenberg jeweils dreimal zwei Karten. Wer die Kino-Karten gewinnen möchte, muss bis zum 14. September eine Mail mit dem Stichwort „Kino“ schreiben an gewinnen@lindauer-zeitung.de

Ben Bernhard renoviert gerade das 400 Jahre alte Haus seiner Großmutter in Scheidegg – wenn er nicht für Dreharbeiten oder Preisverleihungen in der ganzen Welt unterwegs ist. Die Filme des 41-jährigen Kameramanns wurden in den vergangenen Jahren mehrfach ausgezeichnet. Der deutsche Spielfilm „Alle reden übers Wetter“ stand in diesem Jahr sogar auf der Shortlist für die Oscars – und feiert jetzt Deutschlandpremiere. Die Lindauer Zeitung und Kinobetreiber Peter Basmann haben den gefragten Kameramann nach Lindau und Lindenberg eingeladen, wo er über seinen Film sprechen wird.

Clara (Anne Schäfer) hat es geschafft. Weit entfernt von der ostdeutschen Provinz führt sie als Dozentin ein unabhängiges Leben in Berlin und macht ihren Doktor in Philosophie. Zwischen ihren beruflichen Ambitionen, einer Affäre mit einem ihrer Studenten (Marcel Kohler) und der fordernden Freundschaft zu ihrer Doktormutter Margot (Judith Hofmann) bleibt wenig Zeit für die Familie.

Als Clara mit ihrer jugendlichen Tochter Emma (Emma Frieda Brüggler) zum 60. Geburtstag ihrer Mutter Inge (Anne-Kathrin Gummich) zurück in die Heimat fährt, wird sie mit ihrem Ideal von einem freien, selbstbestimmten Leben konfrontiert. Wie hoch ist der Preis, den sie dafür zahlen muss?

Regisseurin bereits mehrfach ausgezeichnet

Mit humorvollen, pointierten Dialogen und genauen zwischenmenschlichen Beobachtungen erzählt „Alle reden übers Wetter“ die Geschichte einer ostdeutschen Bildungsaufsteigerin zwischen Alltag in der Metropole und Aufwachsen in der Provinz. Regisseurin Annika Pinske gewann für ihren Kurzfilm „Homework“ bereist den Deutschen Kurzfilmpreis.

„Alle reden übers Wetter“ ist auch ein Film über die verschiedenen Lebenskonzepte von Frauen. (Foto: Grandfilm)

Ihre Spielfilmdebüt „Alle reden übers Wetter“ feierte Weltpremiere auf der Berlinale 2022. Mitte August dann die große Überraschung: „Alle reden übers Wetter“ stand auf der von German Films veröffentlichten Shortlist von Filmen, die von Deutschland als Beitrag für die Oscarverleihung 2023 in der Kategorie Bester Internationaler Film eingereicht werden.

Für den Scheidegger Kameramann Ben Bernhard ist es schon das zweite Mal, dass ein Film, bei dem er mitgewirkt hat, für die Oscars im Gespräch war. Schon der Dokumentarfilm „Aquarela“, bei dem er die Kamera führte, stand auf dieser Shortlist. Seine aktuelle Dokumentation „All that breathes“ (Alles, was atmet) hat in diesem Jahr das goldene Auge der Filmfestspiele in Cannes gewonnen.

Julia Baumann und Yvonne Roither moderieren den Talk

Das macht Ben Bernhard zu einem gefragten Künstler. „Der Kamerastil, mit dem ich schon seit der Filmschule experimentiere, verbindet Elemente im Film nicht durch Schnitte, sondern zeigt Ereignisse am Stück und kombiniert sie durch Bewegungen, Fahrten, Schwenks oder Schärfenverlagerungen“, sagte er im Gespräch mit der LZ über die Arbeit an „All that breathes“.

Über die Kamera-Arbeit beim Spielfilm „Alle reden übers Wetter“ wird Ben Bernhard bei der Premiere im Lindauer Kino am Samstag, 17. September, ab 20.30 Uhr und im Lindenberger Kino am Sonntag, 18. September, ab 19 Uhr sprechen. Gastgeber der Veranstaltung ist das Lindauer Kino gemeinsam mit der Lindauer Zeitung. LZ-Redaktionsleiterin Julia Baumann und LZ-Redakteurin Yvonne Roither werden den Talk mit Ben Bernhard moderieren.