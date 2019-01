Original oder Fälschung?

Maude Gutman wurde als Barfrau gefeuert und lebt in einer Wohnmobil-Siedlung. Auch sonst meint es das Leben nicht gerade gut mit ihr. Aber dann sitzt plötzlich in ihrem Vorgarten der ebenso renommierte wie blasierte Kunstexperte und ehemalige Moma-Chef Lionel Percy. Maude hat nämlich rein aus Gag beim Trödler ein „hässliches“ Klecksbild für drei Dollar erworben, dass ein Original sein könnte. Doch wie um alles in der Welt sollte jemand wie sie an ein so wertvolles Bild gekommen sein? Sie lässt nicht locker. Im Auftrag einer Stiftung, die in ausgewählten Fällen eine Echtheitsprüfung vornimmt, ist Percy extra aus New York im Privatjet eingeflogen worden. Denn nachdem der Kunstlehrer der Highschool und der ehemalige Polizist Howard sie darin bestärkt haben, ist Maude sich sicher: Bei dem Gemälde handelt es sich um einen waschechten Jackson Pollock. Nun hängt alles von Percys Beurteilung ab, ein ‚Ja‘ aus seinem Munde für „dieses potthässliche Ding“ (O-Ton Maude) bedeutet in diesem Fall schnell mal sehr viele Millionen.

Maude versucht mit allen Mitteln, ihren Gast davon zu überzeugen, dass ihr Jackson Pollock echt ist. Der reagiert zunächst gelangweilt und sein Urteil fällt negativ aus: definitiv eine Fälschung. Vergeblich versucht Maude, ihren spröden und herablassenden Besucher mit einer Federboa und ein paar Gläschen Whiskey zu verführen – ohne Erfolg. Als er jedoch erfährt, dass bereits ein millionenschweres Angebot eines indischen Geschäftsmannes auf dem Tisch liegt, der keine Fragen über die Echtheit stellt, schaut er genauer hin. Hat Maude vielleicht doch einen echten Schatz gefunden? Zumindest stellen beide fest, dass sie mehr gemeinsam haben, als es zunächst den Anschein hat. Schon bald geht es gar nicht mehr nur um materielle Werte, sondern vor allem um menschliche Werte. Zählt die Meinung eines Experten wirklich mehr als die eines einfachen Menschen? Und wird der bescheidene Rahmen, in dem Maude lebt, womöglich das Urteil beeinflussen, obwohl Lionel vorgibt, absolut unfehlbar zu sein?

Stephen Sachs behandelt in seinem Stück, das im Original „Bakersfield Mist“ heißt, nach einer kalifornischen Stadt benannt ist und als Hinweis auf Jackson Pollocks Bild „Lavender Mist“ gilt, die Frage, was Kunst ist, und wer letztendlich darüber entscheidet. Seine Figuren arbeiten mit allen Tricks und Finten – so gibt es zahlreiche überraschende Wendungen. Das Zwei-Personen-Stück, das in Kooperation zwischen dem Württembergischen Landestheater in Esslingen und dem Theater in Kempten entstanden ist, beruht auf einer wahren Geschichte. Und so hat Michael S. Kraus hier eine angedeutete kalifornische Wohnmobil-Siedlung auf die Bühne gebaut, mit schäbiger Behausung samt zerschlissenem Mobiliar vom Trödler.

Der oft derbe und im wahrsten Sinne des Wortes unter die Gürtellinie gehende Schlagabtausch zwischen zwei sehr unterschiedlichen Charakteren wurde pointenreich umgesetzt von Ernst Konarek als arroganter und in seiner Meinung unantastbarer Experte Lionel Percy, mit rosafarbenem Hemd, weinroter Hose, grauem Jackett und mit Fliege. Dem man jedoch zwischendurch anmerkte, dass er sich in der Rolle, die er gegenüber der sozial unterlegenen Maude spielen muss, nicht immer wohlfühlte.

Ihm gegenüber die eher handfeste, mit rauchiger Stimme und derben Sprüchen agierende und frei von der Leber weg argumentierende Maude Gutman, sehr überzeugend dargestellt von Ursula Berlinghof in einer halbdurchsichtigen Bluse mit großzügigem Ausschnitt samt pinker Leggings und goldenen Highheels. Die am Ende in sich geht und zu resignieren scheint. Begleitet von Tom Waits mit dem Lied „You’re Innocent When You Dream“.

Kein Happy-End

Das Happy-End bleibt aus. Trotzdem konnte das Publikum auf einen entspannten Theaterabend mit viel Situationskomik zurückblicken, der ein bisschen zum Nachdenken anregte.