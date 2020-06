Organisatoren sagen Stadtfest ab

Nach dem bundesweiten Verbot für Großveranstaltungen bis Ende Oktober hat sich das Stadtfest-Organisationsteam des Club Vaudeville laut Pressemitteilung „schweren Herzens dazu entschieden, das 38. Lindauer Stadtfest 2020 abzusagen“. Weiter heißt es in dem Schreiben: „Wir spekulieren auch nicht auf die angekündigten Ausnahmen, da wir als eindeutige Großveranstaltung weder die nötigen Abstandregeln, noch eine personifizierte Besucherübersicht einhalten können. Die Gesundheit und das Wohl der Besucher und Besucherinnen steht an erster Stelle und geht vor.“ Es werde deshalb auch kein „Stadtfest light“ geben, denn: „Wir wollen und können dieses Fest nur mit all unseren teilnehmenden Vereinen gemeinsam veranstalten, nur so bleibt es so bunt und vielfältig wie bisher.“

Dem Club Vaudeville sowie vielen teilnehmenden Vereinen fehlen durch die Absage wichtige Einnahmen dieses Jahr, „Deshalb sind wir alle weiterhin auf Spenden angewiesen“, schreibt der Club. Das 38. Lindauer Stadtfest soll dann nächstes Jahr „mit viel Freude und Energie“ gemeinsam am Samstag 10. Juli 2021 gefeiert werden.