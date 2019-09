ORF lädt zur Langen Nacht der Museen ein

Bereits zum 20. Mal initiiert der ORF in diesem Jahr die „Lange Nacht der Museen“, die mit rund 700 Museen und Galerien in ganz Österreich und auch in einigen angrenzenden Regionen stattfindet. Auch die Stadt Lindau bietet nächtlichen Flaneuren der ORF-Nacht vier besondere Kulturerlebnisse, heißt es in einer Ankündigung des Kulturamts Lindau. Ein Shuttlebus vernetzt sehenswerte Programmpunkte der Insel mit dem Festland.

Im Kunstmuseum am Inselbahnhof tauchen die Gäste ein in die farbenprächtige Bilderwelt der Sonderausstellung „Friedensreich Hundertwasser – Traumfänger einer schöneren Welt“ und begegnen der faszinierenden Künstlerpersönlichkeit und seinem Werk in stündlich stattfindenden Kurzführungen. Inspiriert von Hundertwassers Gemälden und Originalgrafiken können Besucher jeden Alters im Verlauf des Abends in den museumspädagogischen Werkstätten eigene fantasievolle Welten kreieren. Mittels der Drucktechnik Monotypie kann jeder sein eigenes Bild herstellen und mit Farbe und Pinsel den Formen und Flächen eine lebendige Leuchtkraft verleihen.

Geschichte hautnah erleben

Im selben Gebäude öffnet das Stadtarchiv seine Pforten und informiert anschaulich über die Arbeit im zentralen Gedächtnisspeicher der Inselstadt. Dort wird die Entwicklung Lindaus von seinen mittelalterlichen Anfängen bis in die Gegenwart anhand von städtischem und nichtstädtischem Schriftgut, Fotos und Flyern dokumentiert und Historikern, Heimat- und Familienforschern zugänglich gemacht. Das Team des Stadtarchivs gewährt Einblicke in seine Arbeit, stellt ausgewählte Dokumente vor und veranschaulicht die vielfältigen Aufgaben des Lindauer Stadtarchivs in Rundgängen durch das Haus.

Einen exklusiven Blick hinter die Kulissen gewährt das neu gebaute Museumsdepot. Von der Gedenkmünze bis zum historischen Leichenwagen ist dort allerhand Kurioses zu entdecken. Hier können die Besucher in fortlaufenden Führungen die wertvolle kulturgeschichtliche Sammlung der Stadt Lindau entdecken und bekommen Einsicht in die Sammlungsarbeit, die den Museumsbesuchern zumeist verborgen bleibt. Abseits der übliche Routen am Stadtrand gelegen, ist das Depot mit einem kostenfreien Shuttlebus, welcher am Lindauer Hauptbahnhof abfährt, zu erreichen.

In der Galerie Skulpturale wird Kunst „… Aus dem Nichts“ von Wolfgang Überhorst präsentiert. Ein wichtiges Thema seiner Gestaltung ist die Interaktion von Materie und Geist. Immer wieder bricht aus der Mitte seiner Werke das Nichts auf. Ähnlich wie Überhorst in seinen Objekten, widmen sich Egon Fässler (Sprecher) und Mathes Seidl (Bratsche) als Duo „Körperecho“ lautlich und klanglich der dynamischen Präsenz des Sicht- und Unsichtbaren. Insgesamt dreimal wird das Duo an diesem Abend auftreten und die Objekte Überhorsts akustisch einbetten und um eine sinnliche Dimension erweitern.