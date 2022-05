Oratorium von Scarlatti im Theater Lindau

Das Böse kennt keinen Trost. In seinem Oratorium „Cain – Il Primo Omicidio“ behandelt Alessandro Scarlatti die biblische Historie von Kain und Abel. Am Sonntag, 19. Juni, ist das Werk in einer halbszenischen Aufführung um 19.30 Uhr im Theater Lindau zu sehen. Wie die Theatermacher schreiben, folgt die Geschichte von Kain und Abel in der Bibel direkt der Vertreibung aus dem Paradies – daher ist dieser Abend eine Kooperation mit „In situ Paradise“, der ersten Lindau Biennale. Die Geschichte ist bekannt: Kain erschlägt seinen Bruder Abel und begeht damit den ersten Mord in der Geschichte der Menschheit. Die Empfindung von Neid, Ungleichheit und Ungerechtigkeit als Ursprung unmoralischen Handelns und Selbstjustiz sind die Themen von „Il Primo Omicidio“, die die Menschheit seit jeher begleiten. Gespielt wird das Oratorium vom Hassler-Consort unter der Leitung von Franz Raml, ein international besetztes Profiensemble für Alte Musik. Karten zwischen 12 und 38 Euro gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen und an der Theaterkasse.