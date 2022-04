Oratorienchor und Kammerphilharmonie vereint in Soldarität

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit dem Verklingen des letzten Glockenschlags des Geläuts der Pfarrkirche St. Margareta in Heimenkirch wird es totenstill in dem Gotteshaus. Alle Beteiligten des gerade zu Ende gegangenen Benefizkonzerts mit Solisten, dem Oratorienchor Wangen und der Kammerphilharmonie Bodensee-Oberschwaben (KBO) sowie das Publikum im vollbesetzten Kirchenschiff halten bewegt inne. In diesem magischen Moment sind alle vereint in der gerade erlebten Musik, in Andacht und Mitgefühl für die Menschen aus der Ukraine, im gequälten Land, auf der Flucht, im Publikum. Dann bricht ein ohrenbetäubender Jubel an. Über 500 Menschen erheben sich von den Stühlen und feiern in der Pfarrkirche das beeindruckende Gelingen eines denkwürdigen Konzerts, bei dem Samuel Barbers berühmtes „Adagio for Strings“ und Mozarts eindrückliches Requiem d-Moll KV 626 erklangen. Auf Initiative des Dirigenten des Oratorienchors Wangen, Friedrich Wilhelm Möller, und des Geschäftsführers der KBO, Lenard Ellwanger, wurde in Zusammenarbeit mit Pfarr- und Marktgemeinde Heimenkirch innerhalb von nur knapp zwei Wochen dieses Benefizkonzert organisiert. Für beide Ensembles war das Konzert gleichzeitig ein Neustart nach der langen coronabedingten künstlerischen Pause. Der Oratorienchor hat seit über zwei Jahren kein Konzert mehr gegeben. Chorleiter Möller war sich sicher, dass sein Chor dennoch über das Potential verfügt, Mozarts Requiem, zuletzt in 2018 aufgeführt, wieder schnell konzertreif einzustudieren. In der Kammerphilharmonie fand er einen starken Partner, der das Requiem zu den meistgespielten Stücken seines Repertoires zählen kann. Die Berufsmusiker*innen der KBO verzichteten wie die Solisten trotz massiver zuvor coronabedingt erlittener Einkommensverluste komplett auf ihr Honorar. So ließen beide Aspekte, die Fassungslosigkeit und Trauer über den sinnlosen Krieg und das gleichzeitig empfundene Glück, wieder gemeinsam musizieren zu dürfen, das Konzert am 3. April zu einem bewegenden musikalischen Ereignis und Signal für den Frieden werden. Wenige Tage später konnten sich Vertreter von Chor und Orchester für die willkommene Aufnahme in der Pfarrkirche St. Margareta und in Heimenkirch erkenntlich zeigen. Sie überreichten dem Vorsitzenden des Vereins Dorfaktionskreis Heimenkirch (DAHEIM e.V.) Markus Reichart und seinen Helferinnen einen Korb mit dem Erlös des Konzerts in Höhe von 7500 Euro.