Open Piano kehrt an die Seepromenade zurück

Der Verein zur Förderung von öffentlicher Begegnung, Integration und Nächstenliebe „Open Piano for Refugees“ stellt von Donnerstag, 11. Juli, bis Sonntag, 14. Juli, wieder einen frei zugänglichen Flügel auf den Rüberplatz am See in Lindau auf. Bei gutem Wetter gilt immer von 11.30 bis 21 Uhr: Alle dürfen spielen. Alle dürfen zuhören.

Das Open Piano soll den öffentlichen Raum kunstvoll beleben, die Interaktion in der Öffentlichkeit fördern und Menschen aller Gesellschaftsschichten zusammenbringen. „Musik unterscheide weder zwischen Religion noch Herkunft. Musik verbindet“, schreibt der Veranstalter in einer Pressemitteilung.

Durch die Musik generieren die Veranstalter Spenden, welche in das soziale Musikinstitut „DoReMi“ fließen. In diesem Musikinstitut beziehen Geflüchtete und Sozialbenachteiligte zusammen mit Einkommensstärkeren leistbaren und interkulturellen Musikunterricht in Wien. Im Moment unterrichten 21 Musiklehrer aus 17 unterschiedlichen Ländern hier 160 Schüler auf einer „Zahl so viel du kannst“-Basis. Das Musikinstitut ist offen für alle. Interessierte können einkommensschwache Personen auch mit einer Musikpatenschaft für 170 Euro pro Semester den Musikunterricht ermöglichen. Weitere Infos dazu gibt es online unter openpianoforrefugees.com/doremi.

„Wir führen dieses Projekt bereits seit Juni 2016 größtenteils ehrenamtlich und sehr erfolgreich durch und bespielten in den vergangenen Jahren bereits 25 unterschiedliche Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir glauben fest an die Wirksamkeit unseres Konzepts und werden von der positiven Resonanz, die wir erhalten, und den vielen fröhlichen Gesichtern immer wieder aufs Neue bestärkt und motiviert“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.