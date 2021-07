Open Air auf dem Weingut

Der Jazzclub Lindau und das Weingut Teresa Deufel veranstalten am Samstag, 24. Juli, ein Open Air Konzert mit der Stuttgarter Jazzsängerin Anne Czichowsky. Begleitet wird sie von Lorenzo Petrocca, der als Gitarrist auf internationaler Ebene einen exzellenten Ruf genießt. Axel Kühn am Bass, der sich in seiner eigenen Formation „Kühntett“ in den letzten Jahren auch als Komponist einen Namen gemacht hat, integriert sich in gekonnter Spielweise in dieses Projekt. Peter Fischer bereichert die Formation um exzellentes Schlagzeugspiel.

Ob Bebop, Bossa Nova oder Ballade, das Repertoire dieses Quartetts lädt zu einem abwechslungsreichen Abend ein, der vor allem eines zum Ausdruck bringt: Eine große Liebe zum Jazz.

Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr, Einlasss ist 18, bei guter Witterung mit Bewirtung, auf dem Weingut Teresa Deufel, Schachenerstraße 213. Karten an der Abendkasse kosten 20 Euro, für Mitglieder 15 Euro, bis 26 Jahre 8 Euro. Weitere Infos unter www.jazzclublindau.de.