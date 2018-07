Opas Diandl auf dem (M)unteren Schrannenplatz.

„Eine zierliche Geigerin und vier Männer mit Bärten“ – so wird das Südtiroler Quintett Opas Diandl beschrieben, das am Sonntag, 22. Juli, bei gutem Wetter um 20 Uhr auf dem Unteren Schrannenplatz spielt. Eine unbändige Energie und Spielfreude trifft auf eine Vielseitigkeit in Bezug auf Instrumente und Arrangements, denn es wird gejodelt, drei – und vierstimmig gesungen, gerockt was die Saiten und Felle hergeben oder auch mal gestampft und geklatscht, heißt es in einer Ankündigung. Das alles mit Respekt vor Tradition, aber auch mit einer gesunden Prise Humor, bei der niemand Gefahr läuft, sich beim Augenzwinkern selbst zu verletzen. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert im Zeughaus statt. Karten für 19, ermäßigt 14 Euro, gibt es in „Die Handlung“ (Fischergasse 4) sowie unter www.zeughaus-lindau.de. Foto: Zeughaus