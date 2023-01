Online-Bezahlfunktion für die Stadtbücherei freigeschaltet

Ab sofort können die Büchereikundinnen und -kunden ihre Jahresgebühr auch online bezahlen. Ob Jahresbeitrag, Verlust, Vormerk- oder Mahngebühr: Über das Benutzerkonto im Online-Katalog kann die Bezahlung abgewickelt werden.

Dazu können über den Reiter „Gebühren und Entgelte“ die offenen Zahlungen und die Zahlungsmethode ausgewählt werden. Das neue Angebot ist so einfach wie jede andere Online-Bezahlung zu handhaben. Markus Breitwieser, Leiter der Stadtbücherei, freut sich: „Mit der Online-Bezahlung machen wir es unseren Besucherinnen und Besuchern noch einfacher, die Angebote der Stadtbücherei unabhängig von Ort und Zeit zu nutzen und am kulturellen und digitalen Leben teilzuhaben.“ Weitere Onlinedienste der Stadtbücherei sind in Planung.