„Onkel Otto Hahn“: Warum Nobelpreisträger zum Leben von Beate Hein Bennett gehören

Das heftige Unwetter am Mittwochabend hat einige Städte und Gemeinden im Landkreis Biberach heftig getroffen. Neben der Biberacher Innenstadt, in der viele Straßen und Keller überflutet waren, hat es auch Rißegg, vor allem Rindenmoos und Mettenberg schwer erwischt. Ringschnait wurde dieses Mal, im Vergleich zu 2015/2016, eher verschont. Am Donnerstagmorgen waren viele Menschen noch damit beschäftigt, die Unwetterschäden in ihren Häusern zu beseitigen.