Omnibus prallt in Lindau mit Auto zusammen

Im Lindauer Rennerle ist es am Dienstagmorgen zu einem Zusammenstoß zwischen einem Omnibus und einem Auto gekommen. Das teilt die Polizei mit.

Während der Bus an einer Haltestelle anhielt, um Fahrgäste ein- und aussteigen zu lassen, überholte eine 34-jährige Autofahrerin diesen langsam. Der 55-jährige Busfahrer übersah dies und fuhr vom Fahrbahnrand an, als die 34-Jährige auf seiner Höhe war. Dadurch kam es zum Zusammenstoß mit einem geschätzten Sachschaden in Höhe von 10 000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.