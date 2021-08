Ein Omnibus hat am Montagmorgen beim Rangieren in der Rickenbacher Straße in Lindau einen Hydranten umgefahren. Am Unfallort sprudelte Wasser heraus, die herbeigerufene Feuerwehr musste den Hydranten deaktivieren. In ihrem Bericht beziffert die Polizei den Schaden in ihrem Bericht auf rund 3500 Euro.